Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране

04:53

Президент США Дональд Трамп в личных беседах с помощниками и чиновниками-республиканцами выражал «серьезный интерес» к размещению наземных войск в Иране, сообщили источники NBC News.

По их словам, комментарии американского лидера были сфокусированы не на крупномасштабном вторжении в Иран, а «скорее на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей».

Собеседники телеканала подчеркнули, что Трамп еще не принял решения и не отдавал никаких приказов, связанных с размещением сухопутных войск в республике.

Источники NBC рассказали, что президент США видит послевоенное развитие Ирана так: иранский уран «находится в безопасности», а новые иранские власти сотрудничают с Вашингтоном в области нефтедобычи аналогично отношениям с Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.

В Белом доме опровергли информацию NBC News. «Эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду президента по национальной безопасности и явно не в курсе этих дискуссий, — говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. — Президент Трамп всегда мудро оставляет открытыми все варианты, но любой, кто пытается намекнуть, что он поддерживает тот или иной вариант, доказывает, что у него нет реального места за столом переговоров».

Ранее журнал Time, побеседовавший с американским лидером, сообщил, что глава Белого дома допустил, что военные ВС США могут быть в случае необходимости направлены в Иран для проведения наземной операции.

У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
6 мартa 2026, 16:32
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
01:43
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
6 мартa 2026, 21:42
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
00:40
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
6 мартa 2026, 15:42
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти
6 мартa 2026, 22:05

