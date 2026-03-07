У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране

По их словам, комментарии американского лидера были сфокусированы не на крупномасштабном вторжении в Иран, а «скорее на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей».

Президент США Дональд Трамп в личных беседах с помощниками и чиновниками-республиканцами выражал «серьезный интерес» к размещению наземных войск в Иране, сообщили источники NBC News.

Собеседники телеканала подчеркнули, что Трамп еще не принял решения и не отдавал никаких приказов, связанных с размещением сухопутных войск в республике.

Источники NBC рассказали, что президент США видит послевоенное развитие Ирана так: иранский уран «находится в безопасности», а новые иранские власти сотрудничают с Вашингтоном в области нефтедобычи аналогично отношениям с Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.

В Белом доме опровергли информацию NBC News. «Эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду президента по национальной безопасности и явно не в курсе этих дискуссий, — говорится в комментарии пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. — Президент Трамп всегда мудро оставляет открытыми все варианты, но любой, кто пытается намекнуть, что он поддерживает тот или иной вариант, доказывает, что у него нет реального места за столом переговоров».

Ранее журнал Time, побеседовавший с американским лидером, сообщил, что глава Белого дома допустил, что военные ВС США могут быть в случае необходимости направлены в Иран для проведения наземной операции.