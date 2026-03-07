Киев и Харьков атакуют ракеты и дроны: разрушен дом, под завалами могут быть люди

В ночь на 7 марта российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, сообщают Воздушные силы ВСУ. В городе прогремела несколько серий взрывов.

В ночь на субботу в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за применения РФ ударных беспилотников.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает о ракетном ударе по Харькову. «Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», - сообщают местные власти

По словам Синегубова, шесть человек, среди них – 11-летний мальчик, получают помощь медиков. «Под завалами многоэтажки есть люди. Поисково-спасательная операция продолжается», – сообщил позже мэр.