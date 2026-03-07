USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Киев и Харьков атакуют ракеты и дроны: разрушен дом, под завалами могут быть люди

05:03 297

В ночь на 7 марта российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, сообщают Воздушные силы ВСУ. В городе прогремела несколько серий взрывов.

В ночь на субботу в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за применения РФ ударных беспилотников.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает о ракетном ударе по Харькову. «Подтверждено прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди», - сообщают местные власти

По словам Синегубова, шесть человек, среди них – 11-летний мальчик, получают помощь медиков. «Под завалами многоэтажки есть люди. Поисково-спасательная операция продолжается», – сообщил позже мэр.

У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53 968
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 1702
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 3413
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5767
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 3643
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 3126
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 6832
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 13650
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4527
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 6052
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 8060

