Безвиз грузинским дипломатам заморозили

Европейский Союз приостановил безвизовый режим для обладателей дипломатических, а также служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь им при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях необходимо иметь визу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

В ЕК указали, что эта мера принята в связи с «преднамеренным и систематическим нарушением Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима в ключевых областях демократии и основных прав человека».