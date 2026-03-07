USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Безвиз грузинским дипломатам заморозили

05:21 338

Европейский Союз приостановил безвизовый режим для обладателей дипломатических, а также служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь им при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях необходимо иметь визу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

В ЕК указали, что эта мера принята в связи с «преднамеренным и систематическим нарушением Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима в ключевых областях демократии и основных прав человека».

«Действия грузинских властей с октября 2024 года, включая подавление протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии… Грузия также отказалась соответствовать визовой политике ЕС, что является необходимым условием сохранения безвизового режима», - указывается в документе.

Временная приостановка безвизового режима продлится 12 месяцев, до 6 марта 2027 года, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Грузия подала заявку на вступление в Европейский Союз в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдовой и получила статус кандидата в декабре 2023-го. В декабре 2024 года официальный Тбилиси объявил, что приостанавливает процесс вступления страны в ЕС до 2028 года. 

У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53 969
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 1703
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 3416
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5768
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 3643
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 3126
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 6833
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 13650
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4527
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 6052
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 8060

