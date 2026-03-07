Безвиз грузинским дипломатам заморозили

Европейский Союз приостановил безвизовый режим для обладателей дипломатических, а также служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь им при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях необходимо иметь визу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).
В ЕК указали, что эта мера принята в связи с «преднамеренным и систематическим нарушением Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима в ключевых областях демократии и основных прав человека».
«Действия грузинских властей с октября 2024 года, включая подавление протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии… Грузия также отказалась соответствовать визовой политике ЕС, что является необходимым условием сохранения безвизового режима», - указывается в документе.
Временная приостановка безвизового режима продлится 12 месяцев, до 6 марта 2027 года, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Грузия подала заявку на вступление в Европейский Союз в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдовой и получила статус кандидата в декабре 2023-го. В декабре 2024 года официальный Тбилиси объявил, что приостанавливает процесс вступления страны в ЕС до 2028 года.