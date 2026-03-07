Трамп назвал «новое место обитания» иранского флота

Американские военные «феноменально» справляются с задачами в рамках военной операции против Ирана, которая продолжается уже неделю. Об этом сказал во время выступления на круглом столе в Белом доме, посвященном студенческому спорту, президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, иранская армия «уничтожена». «Их флот уничтожен. Их средства связи уничтожены. Две группы их лидеров уничтожены. Осталась только третья группа. Некоторые силы полностью уничтожены», — сказал он.

«У них (Ирана) есть 32 корабля. Все 32 находятся на дне океана», — добавил Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что за неделю операции США и Израиля было повреждено или уничтожено 43 иранских корабля.