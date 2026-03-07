USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Трамп назвал «новое место обитания» иранского флота

Американские военные «феноменально» справляются с задачами в рамках военной операции против Ирана, которая продолжается уже неделю. Об этом сказал во время выступления на круглом столе в Белом доме, посвященном студенческому спорту, президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, иранская армия «уничтожена». «Их флот уничтожен. Их средства связи уничтожены. Две группы их лидеров уничтожены. Осталась только третья группа. Некоторые силы полностью уничтожены», — сказал он.

«У них (Ирана) есть 32 корабля. Все 32 находятся на дне океана», — добавил Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что за неделю операции США и Израиля было повреждено или уничтожено 43 иранских корабля.

У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
