Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

США экстренно продали Израилю 12 тысяч авиабомб

Госдепартамент США официально утвердил запрос Израиля на приобретение 12 000 авиационных бомб BLU-110 весом около 450 кг каждая, а также логистические и вспомогательные услуги на общую сумму около 151,8 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить поставку, заявив о критической потребности израильской армии в боеприпасах.

Данное решение позволило администрации США отказаться от стандартной процедуры рассмотрения сделки в Конгрессе, которая обычно длится несколько недель, мотивируя это интересами национальной безопасности США и необходимостью поддержки обороноспособности союзника в условиях растущих региональных угроз.

Пакет вооружений направлен на пополнение арсеналов армии Израиля. Пентагон подчеркивает важность предоставления Израилю средств для противодействия текущим военным вызовам. Такая масштабная партия тяжелых боеприпасов позволит израильским ВВС поддерживать высокую интенсивность операций в случае дальнейшей эскалации конфликтов на нескольких фронтах одновременно.

Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками
Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками обновлено 06:23
06:23 2273
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53 1811
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 2619
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 4842
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 6014
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 4042
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 3400
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 7330
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 14149
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4751
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 6260

