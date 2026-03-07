США экстренно продали Израилю 12 тысяч авиабомб

Госдепартамент США официально утвердил запрос Израиля на приобретение 12 000 авиационных бомб BLU-110 весом около 450 кг каждая, а также логистические и вспомогательные услуги на общую сумму около 151,8 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить поставку, заявив о критической потребности израильской армии в боеприпасах.

Данное решение позволило администрации США отказаться от стандартной процедуры рассмотрения сделки в Конгрессе, которая обычно длится несколько недель, мотивируя это интересами национальной безопасности США и необходимостью поддержки обороноспособности союзника в условиях растущих региональных угроз.

Пакет вооружений направлен на пополнение арсеналов армии Израиля. Пентагон подчеркивает важность предоставления Израилю средств для противодействия текущим военным вызовам. Такая масштабная партия тяжелых боеприпасов позволит израильским ВВС поддерживать высокую интенсивность операций в случае дальнейшей эскалации конфликтов на нескольких фронтах одновременно.