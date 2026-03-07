Украина создаст «Небесную крепость» на Ближнем Востоке

США и страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», для противодействия иранским ударным беспилотникам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, представителей компаний, производящих дроны, и одного из участников обсуждений.

По их словам, переговоры ведутся на правительственном, военном и частном уровнях. «Американцы направили очень конкретные запросы (Украине), поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — сказал собеседник FT, знакомый с ходом дискуссий.

Переговоры со странами Персидского залива источник назвал более сложными, добавив, что они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает». При этом высокопоставленный украинский чиновник заявил AFP, что украинские военные в ближайшее время прибудут в страны Персидского залива, чтобы помочь в отражении атак иранских дронов.

Ранее FT писала, что Вашингтон и как минимум одна из стран Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке дронов-перехватчиков.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил запрос от Вашингтона на «конкретную поддержку в защите от «шахедов» в регионе Ближнего Востока». «Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», — написал он в телеграм-канале.