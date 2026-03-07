USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Израиль под обстрелом

07:23 287

Иран провел ракетный залп по территории Израиля, сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно сообщению, запущенные иранские ракеты были направлены на южный израильский регион. Данных о том, сколько снарядов было запущено, не приводится.

Позже израильские военные заявили, что зафиксировали еще один обстрел со стороны Ирана и приступили к перехвату ракет.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В ведомстве добавили, что «работают над перехватом угроз».

Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками
Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками обновлено 06:23
06:23 2278
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53 1812
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 2621
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 4846
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 6014
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 4043
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 3402
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 7331
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 14151
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4751
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 6261

