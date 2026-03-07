Израиль под обстрелом

Иран провел ракетный залп по территории Израиля, сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно сообщению, запущенные иранские ракеты были направлены на южный израильский регион. Данных о том, сколько снарядов было запущено, не приводится.

Позже израильские военные заявили, что зафиксировали еще один обстрел со стороны Ирана и приступили к перехвату ракет.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В ведомстве добавили, что «работают над перехватом угроз».