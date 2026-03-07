Третий авианосец: George H.W. Bush отправляется на Ближний Восток

Соединенные Штаты готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush, сообщает Fox News.

«Третья авианосная ударная группа готовится пересечь Атлантический океан и присоединиться к войне с Ираном. Как ожидается развертывание авианосца USS George H.W. Bush... состоится уже скоро», - сказал в эфире Fox News журналист телеканала Лукас Томлинсон.

В районе проведения американо-израильской военной операции против Ирана уже находится авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln. Второй авианосец - USS Gerald R. Ford - в настоящее время в Красном море.