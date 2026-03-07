Два союзника Ирана

У США есть разведданные, свидетельствующие о том, что Китай может готовиться к оказанию Ирану финансовой помощи, а также к поставкам запасных частей и компонентов ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, так как она ставит под угрозу их энергоснабжение»,— заявил телеканалу один из собеседников.

Также источники телеканала подтвердили информацию о том, что, по данным американской разведки, Россия предоставляет Ирану данные о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Значительная часть информации, которой Москва поделилась с Тегераном, представляет собой снимки, полученные с помощью российских спутников, заявили они.

Первой о том, что Россия может быть задействована в конфликте на Ближнем Востоке, сообщила The Washington Post. Официально в Вашингтоне эту информацию не опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ее комментировать отказался. «США прекрасно осведомлены» о том, какие страны «общаются друг с другом» и насколько точна информация, которую они друг другу передают, заявлял глава Пентагона Пит Хегсет.

Пока нет однозначных доказательств того, что какой-либо конкретный удар Ирана был нанесен с использованием российской разведывательной информации, сообщает CNN.

Однако в последние дни несколько иранских беспилотников поразили объекты, где находились американские военные. В воскресенье иранский дрон атаковал временный объект размещения войск США в Кувейте, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих, передает телеканал.