Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Два союзника Ирана

08:53 885

У США есть разведданные, свидетельствующие о том, что Китай может готовиться к оказанию Ирану финансовой помощи, а также к поставкам запасных частей и компонентов ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Китай действует более осторожно в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, так как она ставит под угрозу их энергоснабжение»,— заявил телеканалу один из собеседников.

Также источники телеканала подтвердили информацию о том, что, по данным американской разведки, Россия предоставляет Ирану данные о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Значительная часть информации, которой Москва поделилась с Тегераном, представляет собой снимки, полученные с помощью российских спутников, заявили они.

Первой о том, что Россия может быть задействована в конфликте на Ближнем Востоке, сообщила The Washington Post. Официально в Вашингтоне эту информацию не опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ее комментировать отказался. «США прекрасно осведомлены» о том, какие страны «общаются друг с другом» и насколько точна информация, которую они друг другу передают, заявлял глава Пентагона Пит Хегсет.

Пока нет однозначных доказательств того, что какой-либо конкретный удар Ирана был нанесен с использованием российской разведывательной информации, сообщает CNN.

Однако в последние дни несколько иранских беспилотников поразили объекты, где находились американские военные. В воскресенье иранский дрон атаковал временный объект размещения войск США в Кувейте, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих, передает телеканал.

Два союзника Ирана
Два союзника Ирана
08:53 887
Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками
Арабы борются с иранскими ракетами и беспилотниками обновлено 08:45
08:45 3408
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
У Трампа «серьезный интерес» разместить контингент в Иране
04:53 2777
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 3715
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 6496
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 6341
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 4549
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 3748
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 7990
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 14818
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 5063

