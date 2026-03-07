Иранские политзэки выходят на свободу

В Иране выпущены на свободу видные политические заключенные Хоссейн Карруби и Али Шакури-Рад, сообщают иранские правозащитники в соцсетях.

Хоссейн Карруби — старший сын Мехди Карруби — одного из лидеров «Зеленого движения» и бывшего спикера парламента, который провел под домашним арестом более 14 лет (с 2011 года).

В феврале 2026 года Хоссейн был задержан по обвинению в «сотрудничестве с вражескими медиа» и распространении пропаганды против властей.

Али Шакури-Рад - известный иранский политик-реформатор и врач-радиолог. В прошлом он занимал пост генерального секретаря «Партии союза исламского народа Ирана» (основная реформистская сила) и был членом парламента.

Шакури-Рад известен своей жесткой критикой властей. В начале февраля 2026 года он публично оспорил официальную версию протестов, назвав действия силовиков чрезмерными и разоблачая масштаб подавлений. Вскоре после этих заявлений он был арестован.