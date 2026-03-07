Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР

Аргентина выдала новый ордер на арест иранского чиновника по делу о взрыве в еврейском общественном центре AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году. Это произошло одновременно с тем, как предполагаемый организатор теракта был назначен новым командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ахмад Вахиди был назначен командующим КСИР в воскресенье — на следующий день после того, как предыдущий глава подразделения погиб в первой волне американо-израильских ударов. Во время теракта в AMIA Вахиди возглавлял подразделение «Кудс» КСИР — военизированное крыло, отвечающее за операции за рубежом.

В Аргентине увидели символизм в первых ударах, в результате которых, как утверждается, были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и десятки его соратников во время встречи в Тегеране. Улица, на которой проходила встреча, носит имя Луи Пастера — так же называется улица в Буэнос-Айресе, где находится еврейская организация AMIA.

В результате взрыва в центре AMIA в 1994 году погибли 85 человек, включая детей. Ливанская группировка «Хезболла», считающаяся союзником Ирана, вскоре была названа исполнителем атаки, а первый ордер на арест Вахиди был выдан еще в 2006 году.

Однако попытки привлечения к ответственности на протяжении многих лет сталкивались с препятствиями. Еврейский прокурор Альберто Нисман, который обвинил президента Аргентины в попытке скрыть роль Ирана в обмен на торговые выгоды, был застрелен в 2015 году.

С 2023 года, после избрания президента, поддерживающего Израиль, аргентинское правительство активизировало расследование и судебное преследование по делу AMIA, а также возобновило расследование гибели Нисмана, которая теперь рассматривается как убийство. Знаковое судебное решение 2024 года официально признало Иран и «Хезболлу» ответственными за взрыв, что создало основу для возможных международных юридических действий.

«Поиск справедливости для 85 жертв является вопросом национальной политики и будет продолжаться до тех пор, пока последний человек, ответственный за это чудовищное преступление, не заплатит за него — либо своей свободой, либо жизнью», — заявил президент Аргентины Хавьер Милей в ответ на начало войны в субботу.

Он добавил: «Аргентинская Республика надеется, что эти совместные военные действия наших союзных стран положат окончательный конец более чем 40 годам угнетения и нарушений прав человека в Иране и что иранский народ, наконец, обретет мир и восстановит свою демократию».

В среду федеральный прокурор Себастьян Бассо попросил суд официально предъявить обвинения еще десяти подозреваемым — гражданам Ирана и Ливана — по делу AMIA. Руководитель следственной группы по этому делу также выдал международный ордер на арест Али Асгара Хеджази — высокопоставленного иранского чиновника, которого называют близким помощником Хаменеи и который, по имеющимся данным, пережил атаки на руководство Ирана.

Эти шаги направлены на продвижение дела в рамках недавно принятой в Аргентине процедуры заочного судебного разбирательства, которая позволит судам рассматривать дела подозреваемых, остающихся за пределами страны и никогда не представавших перед аргентинским правосудием.

«В прошлом году мы также получили важную информацию от одной из иранских оппозиционных групп. Вчера я попросил судью ускорить действия против десяти выявленных нами подозреваемых, чтобы как можно скорее провести заочный суд и показать обществу доказательства, которые аргентинское государство собирало на протяжении последних 30 лет», — сказал Бассо в интервью Radio Mitre. — «Хезболла» совершила этот теракт, но действовала как марионетка иранского режима».

Согласно материалам, представленным федеральному судье Даниэлю Рафекасу, прокуроры утверждают, что Хеджази участвовал в структуре принятия решений, стоявшей за атакой. Следователи полагают, что он возглавлял комитет Omure Vijeh — орган внутри иранского руководства, где собиралась разведывательная информация о цели и, как предполагается, разрабатывался план нападения на здание AMIA.