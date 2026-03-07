USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Пезешкиан извинился за Нахчыван?

12:00 2070

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам, которые были атакованы с иранской территории.

11:22

Временный руководящий совет Ирана принял накануне решение больше не атаковать соседние страны и не запускать ракеты, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

По его словам, атаки возможны только в случае ударов с территории этих стран по Ирану.

Вчера Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным отверг заявление о том, что Иран атаковал Нахчыванский регион Азербайджана. Он назвал эти сообщения «слухами, распространяемыми врагами с целью нанести ущерб братским отношениям между соседними странами».

«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», - добавил он.

