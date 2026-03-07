Иран бомбит курдов

КСИР заявил об ударе по трем объектам в Иракском Курдистане.

Накануне сообщалось, что власти Ирака усилят меры безопасности в провинции Найнава, откуда, по их данным, ведутся обстрелы территории курдских провинций.

Отмечалось, что на север провинции уже переброшены две дополнительные бригады командования объединенными операциями ВС. Власти предполагают, что за ударами по курдским территориям могут стоять отряды проиранской организации «Хашд аль-Шааби», которая контролируют север Найнавы.

«Хашд аль-Шааби» - иракская шиитская военизированная организация, полностью подконтрольная иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Это зонтичная организация из разных вооруженных формирований, общая численность которых составляет около 200 000 боевиков.