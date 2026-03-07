USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Иран бомбит курдов

11:26 1484

КСИР заявил об ударе по трем объектам в Иракском Курдистане.

Накануне сообщалось, что власти Ирака усилят меры безопасности в провинции Найнава, откуда, по их данным, ведутся обстрелы территории курдских провинций.

Отмечалось, что на север провинции уже переброшены две дополнительные бригады командования объединенными операциями ВС. Власти предполагают, что за ударами по курдским территориям могут стоять отряды проиранской организации «Хашд аль-Шааби», которая контролируют север Найнавы.

«Хашд аль-Шааби» - иракская шиитская военизированная организация, полностью подконтрольная иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Это зонтичная организация из разных вооруженных формирований, общая численность которых составляет около 200 000 боевиков.

Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 408
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 1062
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 1485
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 2075
Израильтяне над Тегераном как дома
Израильтяне над Тегераном как дома видео; обновлено 12:25
12:25 9742
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9102
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
10:41 1686
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
10:30 1585
Сам Буш идет на Иран
Сам Буш идет на Иран
09:57 3104
Иранские политзэки выходят на свободу
Иранские политзэки выходят на свободу
09:36 3328
Два союзника Ирана
Два союзника Ирана
08:53 4890

