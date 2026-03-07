USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Иран уничтожил сверхдорогой американский радар

11:53 1065

Иран уничтожил важную американскую радарную систему стоимостью около 300 миллионов долларов, которая играла ключевую роль в работе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Радар AN/TPY-2 и связанное оборудование, используемое системами THAAD, были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Повреждения подтвердили спутниковые снимки.

Аналитики Фонда защиты демократий зафиксировали как минимум два иранских удара по территории Иордании – 28 февраля и 3 марта. Согласно сообщениям, обе атаки были перехвачены, однако удар по радару мог стать одним из самых успешных для Ирана.

Эксперты отмечают, что система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте, фактически на границе атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности. После потери радара часть нагрузки по противоракетной обороне может перейти именно на системы Patriot, запасы ракет к которым уже ограничены.

По словам эксперта Тома Карако из Центра стратегических и международных исследований, США имеют только восемь батарей THAAD в мире, в частности в Южной Корее и на Гуаме. Каждая батарея стоит примерно 1 миллиард долларов, а сам радар – около 300 миллионов.

Кроме того, ранее во время конфликта иранская атака повредила стационарный радар AN/FPS-132 в Катаре. Эта система предназначена для раннего обнаружения угроз на больших расстояниях.

Аналитики предупреждают, что системы противовоздушной и противоракетной обороны в регионе уже работают на пределе возможностей из-за массированных атак Ирана с использованием беспилотников и баллистических ракет. Существует риск, что запасы современных ракет-перехватчиков, в частности для THAAD и Patriot, могут быстро сократиться.

На этом фоне представители оборонных компаний Lockheed Martin и RTX Corporation провели встречу в Белом доме, где обсуждали возможности ускорения производства вооружений для пополнения запасов.

