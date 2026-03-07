USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой

Председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сагр Гобаш позвонил спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Собеседники выразили серьезную обеспокоенность в связи с безосновательными нападениями Исламской Республикой Иран на территории и гражданское население обеих стран и решительно осудили подобные действия.

Стороны подчеркнули, что народы как Азербайджана, так и Объединенных Арабских Эмиратов являются сторонниками мира и стабильности, а подобные нападения, направленные против гражданского населения, неприемлемы.

Подчеркнув с учетом последних событий, что Объединенные Арабские Эмираты солидарны с Азербайджанской Республикой, руководством страны и нашим народом, Сагр Гобаш отметил значение солидарности и сотрудничества между нашими дружественными странами.

Сахиба Гафарова выразила признательность за подобную позицию.

Отметив необходимость воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, собеседники заявили, что парламенты, представляющие народы, играют особую роль в поощрении диалога и взаимопонимания.

В телефонном разговоре также подчеркивалась важность уважения суверенитета государств, соблюдения принципов международного права и Устава ООН, укрепления сотрудничества и солидарности между дружественными странами во имя сохранения безопасности и стабильности в регионе. Была отмечена значимость усиления координации и консультаций между дружественными странами с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности.

***

Также состоялся телефонный разговор между спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальей Кочановой.

Наталья Кочанова озвучила обеспокоенность атаками дронов, осуществленными Ираном на Нахчыванскую Автономную Республику, выразила сожаление в связи с тем, что во время этого нападения пострадали гражданские лица, и пожелала раненым скорейшего выздоровления.

Во время телефонного разговора была отмечена важность продолжения диалога и взаимодействия между парламентами двух стран, а также состоялся обмен мнениями о других представляющих взаимный интерес вопросах.

