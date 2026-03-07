Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой

Собеседники выразили серьезную обеспокоенность в связи с безосновательными нападениями Исламской Республикой Иран на территории и гражданское население обеих стран и решительно осудили подобные действия.

Стороны подчеркнули, что народы как Азербайджана, так и Объединенных Арабских Эмиратов являются сторонниками мира и стабильности, а подобные нападения, направленные против гражданского населения, неприемлемы.

Подчеркнув с учетом последних событий, что Объединенные Арабские Эмираты солидарны с Азербайджанской Республикой, руководством страны и нашим народом, Сагр Гобаш отметил значение солидарности и сотрудничества между нашими дружественными странами.

Сахиба Гафарова выразила признательность за подобную позицию.

Отметив необходимость воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, собеседники заявили, что парламенты, представляющие народы, играют особую роль в поощрении диалога и взаимопонимания.

В телефонном разговоре также подчеркивалась важность уважения суверенитета государств, соблюдения принципов международного права и Устава ООН, укрепления сотрудничества и солидарности между дружественными странами во имя сохранения безопасности и стабильности в регионе. Была отмечена значимость усиления координации и консультаций между дружественными странами с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности.