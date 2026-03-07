Şəfa FK - проект MyGroup Holding-а, формирующий новую модель развития футбола в Азербайджане

Бакинский футбольный клуб Şəfa (Şəfa FK) в последние годы стал одним из проектов, привлекающих внимание в азербайджанском футболе благодаря системному развитию и стратегическому подходу. Нынешние результаты клуба не являются случайностью — это итог продуманной стратегии MyGroup Holding и значительных инвестиций, направленных на формирование устойчивого футбольного проекта.

После включения Şəfa FK в структуру MyGroup Holding клуб вступил в новый этап своего развития. На тот момент команда выступала в Региональной лиге и функционировала при наличии определённых финансовых обязательств.

MyGroup Holding полностью погасил долги клуба и приступил к его масштабной реструктуризации. Была внедрена новая модель управления, а инвестиции направлены не только на усиление состава команды, но и на развитие управленческой структуры, организационной системы и долгосрочной стратегии клуба.

По имеющейся информации, общий объём инвестиций в развитие проекта на данный момент составляет около 5 миллионов манатов.

Новый этап истории Şəfa FK начался именно с выступления в Региональной лиге. За короткое время клуб сумел перейти к более стабильной и структурированной модели работы — как в финансовом, так и в организационном плане.

В результате изменений в системе азербайджанских футбольных лиг и отказа клуба «İrəvan» от участия в чемпионате, Şəfa FK получил лицензию на участие во Второй лиге. В принятии этого решения важную роль сыграл тот факт, что за клубом стоял финансово устойчивый и крупный холдинг MyGroup.