Бакинский футбольный клуб Şəfa (Şəfa FK) в последние годы стал одним из проектов, привлекающих внимание в азербайджанском футболе благодаря системному развитию и стратегическому подходу. Нынешние результаты клуба не являются случайностью — это итог продуманной стратегии MyGroup Holding и значительных инвестиций, направленных на формирование устойчивого футбольного проекта.
После включения Şəfa FK в структуру MyGroup Holding клуб вступил в новый этап своего развития. На тот момент команда выступала в Региональной лиге и функционировала при наличии определённых финансовых обязательств.
MyGroup Holding полностью погасил долги клуба и приступил к его масштабной реструктуризации. Была внедрена новая модель управления, а инвестиции направлены не только на усиление состава команды, но и на развитие управленческой структуры, организационной системы и долгосрочной стратегии клуба.
По имеющейся информации, общий объём инвестиций в развитие проекта на данный момент составляет около 5 миллионов манатов.
Новый этап истории Şəfa FK начался именно с выступления в Региональной лиге. За короткое время клуб сумел перейти к более стабильной и структурированной модели работы — как в финансовом, так и в организационном плане.
В результате изменений в системе азербайджанских футбольных лиг и отказа клуба «İrəvan» от участия в чемпионате, Şəfa FK получил лицензию на участие во Второй лиге. В принятии этого решения важную роль сыграл тот факт, что за клубом стоял финансово устойчивый и крупный холдинг MyGroup.
Основной целью клуба в дебютном сезоне во Второй лиге было повышение в Первую лигу. На протяжении всего чемпионата команда боролась за чемпионство и завершила сезон на втором месте, уступив лидеру всего одно очко.
К этому моменту в развитие клуба уже было инвестировано около 1,5 миллиона манатов, что считается достаточно высоким показателем для уровня Второй лиги. Для сравнения: официальная поддержка клубов, участвующих в этой лиге, составляет примерно около 50 тысяч манатов.
Позднее, после решения об увеличении числа участников Премьер-лиги, три клуба из Второй лиги получили повышение в Первую лигу. Среди них оказался и Şəfa FK.
После выхода в Первую лигу клуб поставил перед собой более амбициозную задачу — получить путёвку в Премьер-лигу.
Управление клубом было передано профессиональным футбольным специалистам, а руководство продолжило активную работу по усилению состава команды.
В этот период MyGroup Holding утвердил для клуба бюджет в размере 2,5 миллиона манатов, что считается серьёзным финансовым ресурсом для борьбы за выход в элиту азербайджанского футбола.
По оценкам международных футбольных аналитических платформ и статистических баз, таких как SofaScore, Transfermarkt и WhoScored, текущая рыночная стоимость Şəfa FK превышает 4 миллиона манатов.
Эксперты отмечают, что на фоне дальнейшего усиления состава и стабильного развития проекта этот показатель в ближайшие годы может значительно увеличиться.
Цель проекта Şəfa FK выходит за рамки создания обычной футбольной команды. В рамках этой инициативы MyGroup Holding стремится сформировать полноценную, устойчивую и долгосрочную футбольную структуру.
В проекте задействованы профессиональные тренеры, специалисты и сотрудники, а развитие клуба осуществляется на основе стратегического плана.
Сегодня Şəfa FK рассматривается как один из перспективных проектов в азербайджанском футболе. Основной задачей клуба остаётся выход в Премьер-лигу, а в долгосрочной перспективе — закрепление в статусе стабильного и конкурентоспособного клуба национального футбола.
Проект Şəfa FK наглядно демонстрирует, что при грамотном управлении, стабильной финансовой поддержке и стратегическом планировании возможно создать новую устойчивую модель развития футбола в Азербайджане.