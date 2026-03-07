USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Şəfa FK - проект MyGroup Holding-а, формирующий новую модель развития футбола в Азербайджане

фото
11:58 223

Бакинский футбольный клуб Şəfa (Şəfa FK) в последние годы стал одним из проектов, привлекающих внимание в азербайджанском футболе благодаря системному развитию и стратегическому подходу. Нынешние результаты клуба не являются случайностью — это итог продуманной стратегии MyGroup Holding и значительных инвестиций, направленных на формирование устойчивого футбольного проекта.

После включения Şəfa FK в структуру MyGroup Holding клуб вступил в новый этап своего развития. На тот момент команда выступала в Региональной лиге и функционировала при наличии определённых финансовых обязательств.

MyGroup Holding полностью погасил долги клуба и приступил к его масштабной реструктуризации. Была внедрена новая модель управления, а инвестиции направлены не только на усиление состава команды, но и на развитие управленческой структуры, организационной системы и долгосрочной стратегии клуба.

По имеющейся информации, общий объём инвестиций в развитие проекта на данный момент составляет около 5 миллионов манатов.

Новый этап истории Şəfa FK начался именно с выступления в Региональной лиге. За короткое время клуб сумел перейти к более стабильной и структурированной модели работы — как в финансовом, так и в организационном плане.

В результате изменений в системе азербайджанских футбольных лиг и отказа клуба «İrəvan» от участия в чемпионате, Şəfa FK получил лицензию на участие во Второй лиге. В принятии этого решения важную роль сыграл тот факт, что за клубом стоял финансово устойчивый и крупный холдинг MyGroup.

Основной целью клуба в дебютном сезоне во Второй лиге было повышение в Первую лигу. На протяжении всего чемпионата команда боролась за чемпионство и завершила сезон на втором месте, уступив лидеру всего одно очко.

К этому моменту в развитие клуба уже было инвестировано около 1,5 миллиона манатов, что считается достаточно высоким показателем для уровня Второй лиги. Для сравнения: официальная поддержка клубов, участвующих в этой лиге, составляет примерно около 50 тысяч манатов.

Позднее, после решения об увеличении числа участников Премьер-лиги, три клуба из Второй лиги получили повышение в Первую лигу. Среди них оказался и Şəfa FK.

После выхода в Первую лигу клуб поставил перед собой более амбициозную задачу — получить путёвку в Премьер-лигу.

Управление клубом было передано профессиональным футбольным специалистам, а руководство продолжило активную работу по усилению состава команды.

В этот период MyGroup Holding утвердил для клуба бюджет в размере 2,5 миллиона манатов, что считается серьёзным финансовым ресурсом для борьбы за выход в элиту азербайджанского футбола.

По оценкам международных футбольных аналитических платформ и статистических баз, таких как SofaScore, Transfermarkt и WhoScored, текущая рыночная стоимость Şəfa FK превышает 4 миллиона манатов.

Эксперты отмечают, что на фоне дальнейшего усиления состава и стабильного развития проекта этот показатель в ближайшие годы может значительно увеличиться.

Цель проекта Şəfa FK выходит за рамки создания обычной футбольной команды. В рамках этой инициативы MyGroup Holding стремится сформировать полноценную, устойчивую и долгосрочную футбольную структуру.

В проекте задействованы профессиональные тренеры, специалисты и сотрудники, а развитие клуба осуществляется на основе стратегического плана.

Сегодня Şəfa FK рассматривается как один из перспективных проектов в азербайджанском футболе. Основной задачей клуба остаётся выход в Премьер-лигу, а в долгосрочной перспективе — закрепление в статусе стабильного и конкурентоспособного клуба национального футбола.

Проект Şəfa FK наглядно демонстрирует, что при грамотном управлении, стабильной финансовой поддержке и стратегическом планировании возможно создать новую устойчивую модель развития футбола в Азербайджане.

Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 414
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 1072
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 1488
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 2087
Израильтяне над Тегераном как дома
Израильтяне над Тегераном как дома видео; обновлено 12:25
12:25 9757
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9103
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
10:41 1687
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
10:30 1587
Сам Буш идет на Иран
Сам Буш идет на Иран
09:57 3108
Иранские политзэки выходят на свободу
Иранские политзэки выходят на свободу
09:36 3333
Два союзника Ирана
Два союзника Ирана
08:53 4893

ЭТО ВАЖНО

Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 414
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 1072
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 1488
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 2087
Израильтяне над Тегераном как дома
Израильтяне над Тегераном как дома видео; обновлено 12:25
12:25 9757
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9103
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
Асифа признали виновным в попытке убийства Трампа и Байдена
10:41 1687
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
Аргентина выдала ордер на нового командующего КСИР
10:30 1587
Сам Буш идет на Иран
Сам Буш идет на Иран
09:57 3108
Иранские политзэки выходят на свободу
Иранские политзэки выходят на свободу
09:36 3333
Два союзника Ирана
Два союзника Ирана
08:53 4893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться