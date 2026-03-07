Массовые задержания иранцев в Москве

В Москве задержали десятки иранцев, которые решили отметить гибель верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Как сообщают российские правозащитники в соцсетях, на них могли донести соотечественники и посольство Ирана.

Вечером у станции «Саларьево» московского метрополитена собрались граждане Ирана. Призыв к этому накануне опубликовала в Instagram девушка по имени Рейхане, которая работает в России стоматологом. Она назначила время мероприятия и попросила не приносить «политические плакаты». Собрание прошло на следующий день после сообщений об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

На место приехала полиция, участников задержали. Рейхане вменили организацию несогласованного мероприятия. В суде она заявила, что это была «встреча, чтобы пожарить шашлык», но суд арестовал девушку на 10 суток. Остальным участникам акции вменили участие в несогласованном мероприятии и назначили штрафы. По версии полиции, люди скандировали «Спасибо США» и не выполняли требования силовиков.