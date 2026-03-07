USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Массовые задержания иранцев в Москве

В Москве задержали десятки иранцев, которые решили отметить гибель верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Как сообщают российские правозащитники в соцсетях, на них могли донести соотечественники и посольство Ирана.

Вечером у станции «Саларьево» московского метрополитена собрались граждане Ирана. Призыв к этому накануне опубликовала в Instagram девушка по имени Рейхане, которая работает в России стоматологом. Она назначила время мероприятия и попросила не приносить «политические плакаты». Собрание прошло на следующий день после сообщений об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

На место приехала полиция, участников задержали. Рейхане вменили организацию несогласованного мероприятия. В суде она заявила, что это была «встреча, чтобы пожарить шашлык», но суд арестовал девушку на 10 суток. Остальным участникам акции вменили участие в несогласованном мероприятии и назначили штрафы. По версии полиции, люди скандировали «Спасибо США» и не выполняли требования силовиков.

Российская разведка минирует секс-игрушки
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
Массовые задержания иранцев в Москве
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран бомбит курдов
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
