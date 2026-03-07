USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной

12:39 1436

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Евросоюз разорвать отношения с Украиной, пока президент Владимир Зеленский не извинится перед Виктором Орбаном.

«Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского союза, что оно разорвет все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания», - заявил он.

Ранее Мадьяр подверг критике недавние заявления Зеленского относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

13:37 475
13:58 2413
12:56 1894
12:39 1437
12:33 2685
12:03 1061
11:53 2994
11:26 2823
12:00 4268
13:16 12279
6 мартa 2026, 21:42 9423

