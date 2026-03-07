Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Евросоюз разорвать отношения с Украиной, пока президент Владимир Зеленский не извинится перед Виктором Орбаном.
«Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского союза, что оно разорвет все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания», - заявил он.
Ранее Мадьяр подверг критике недавние заявления Зеленского относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.