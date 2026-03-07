Китайские радары и системы ПВО оказались не в состоянии эффективно обнаружить противника и перехватывать его в условиях мощного радиоэлектронного противодействия и применения американскими военными технологий «стелс».

Иранская система противовоздушной обороны была сформирована на базе комплексов, разработанных Россией, Китаем и самим Ираном, из-за чего ее элементы плохо совместимы между собой.

Тегеран пытался развернуть китайскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения YLC-8B, которая, по заявлениям разработчиков, обладает серьезными возможностями по выявлению малозаметных целей, а также зенитные ракетные комплексы серии HQ.

Китайская сторона утверждала, что эти системы способны эффективно обнаруживать истребители-невидимки F-35 и F-22. Однако в реальных боевых условиях американская авиация свободно действовала в воздушном пространстве, тогда как китайские радары и системы ПВО фактически не смогли оказать заметного сопротивления.

Это еще раз показывает, что, несмотря на теоретическое преимущество Китая в количестве вооружений, его реальные возможности в сфере радиоэлектронной борьбы по-прежнему существенно уступают возможностям США.