USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»

12:56 1897

Китайские радары и системы ПВО оказались не в состоянии эффективно обнаружить противника и перехватывать его в условиях мощного радиоэлектронного противодействия и применения американскими военными технологий «стелс».

Иранская система противовоздушной обороны была сформирована на базе комплексов, разработанных Россией, Китаем и самим Ираном, из-за чего ее элементы плохо совместимы между собой.

Тегеран пытался развернуть китайскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения YLC-8B, которая, по заявлениям разработчиков, обладает серьезными возможностями по выявлению малозаметных целей, а также зенитные ракетные комплексы серии HQ.

Китайская сторона утверждала, что эти системы способны эффективно обнаруживать истребители-невидимки F-35 и F-22. Однако в реальных боевых условиях американская авиация свободно действовала в воздушном пространстве, тогда как китайские радары и системы ПВО фактически не смогли оказать заметного сопротивления.

Это еще раз показывает, что, несмотря на теоретическое преимущество Китая в количестве вооружений, его реальные возможности в сфере радиоэлектронной борьбы по-прежнему существенно уступают возможностям США.

Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 478
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 2415
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 1898
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
12:39 1438
Массовые задержания иранцев в Москве
Массовые задержания иранцев в Москве
12:33 2687
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 1061
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 2996
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 2824
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 4270
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать видео; обновлено 13:16
13:16 12282
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9425

ЭТО ВАЖНО

Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 478
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 2415
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 1898
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
12:39 1438
Массовые задержания иранцев в Москве
Массовые задержания иранцев в Москве
12:33 2687
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 1061
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 2996
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 2824
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 4270
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать видео; обновлено 13:16
13:16 12282
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться