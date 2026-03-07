USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Российская разведка минирует секс-игрушки

13:37

Посылка с электрическими секс-игрушками, внутри которых были спрятаны зажигательные устройства и которые загорелись на складах DHL в Великобритании и Германии, была отправлена российской военной разведкой, сообщили в полиции Лондона, пишет Daily Mail.

Британские и европейские власти начали совместное расследование после того, как несколько самовоспламеняющихся посылок сработали в Великобритании, Германии и Польше.

Одна из посылок загорелась на складе DHL возле Бирмингема 22 июля 2024 года, а вторая — в логистическом центре в немецком Лейпциге.

Ранее сообщалось, что взрывные устройства были спрятаны в отправлении с эротическими гаджетами и массажными подушками, которые использовались как прикрытие для контрабанды крайне опасных зажигательных устройств на грузовых маршрутах, направлявшихся в Западную Европу.

Единственное официальное заявление в Великобритании по поводу предполагаемого заговора было сделано антитеррористической полицией. Там подтвердили, что устройство загорелось, никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано «сотрудниками и местной пожарной службой на месте».

По данным источников, посылка, загоревшаяся в Лейпциге, также предназначалась для Великобритании, однако остается неясным, почему именно эта страна стала конечным пунктом для двух устройств, изначально отправленных из Литвы.

Власти установили личности 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, вероятно, действовали в интересах российской военной разведки.

Опубликованные ранее The Wall Street Journal изображения, полученные от неназванного европейского чиновника в сфере безопасности, предположительно, показывают массажные подушки, подозреваемого и момент взрыва.

По данным агентства Евросоюза Eurojust, четыре посылки были отправлены из Литвы по адресам в Великобритании и Польше. Еще одна бандероль, проходившая через сортировочный центр в Германии, загорелась в аэропорту Лейпцига незадолго до того, как ее должны были погрузить на самолет.

По словам чиновников, последствия могли бы быть значительно серьезнее, если бы какое-либо из замаскированных устройств загорелось во время полета.

Следователи также обнаружили две тестовые посылки, отправленные в США и Канаду, а также две отправки в Амстердаме, предназначенные для тех же стран.

Два дела уже переданы в суды Литвы и Польши, судебные процессы ожидаются позже в этом году.

По данным Eurojust, предполагаемые исполнители были завербованы из России, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины и часто находились в «уязвимом социально-экономическом положении».

Их вербовали и давали инструкции через онлайн-мессенджеры, задачи распределялись между участниками, а выплаты производились в криптовалютах.

38-летний гражданин Румынии был задержан антитеррористической полицией по делу о пожаре в Бирмингеме и остается под следствием. Его задержали после прибытия рейсом в Великобританию, в аэропорт Станстед.

Представитель правительства Великобритании заявил: «Продолжающиеся враждебные действия России ставят под угрозу нашу национальную безопасность. Именно поэтому правительство принимает последовательные меры по сдерживанию этой угрозы — увеличивает расходы на оборону, высылает сотрудников разведки, вводит санкции против ГРУ, борется с их незаконными финансовыми потоками и добивается привлечения к ответственности их посредников».

Он добавил: «Национальная безопасность — первейшая обязанность государства, и наши правоохранительные органы продолжат использовать весь спектр инструментов и полномочий для защиты британского общества».

Глава польской внешней разведки Павел Шота ранее также возложил ответственность на Россию, хотя в заявлении прокуратуры не называлось конкретное иностранное государство, которое могло стоять за операциями.

Британские власти и их европейские партнеры в Германии, Польше и Литве также заявили, что серьезно подозревают Россию в причастности к атакам, которые могли быть частью попытки посеять «хаос» на Западе в ответ на военную поддержку Украины.

Заместитель помощника комиссара британской контртеррористической полиции Викки Эванс заявила: «Работа наших европейских партнеров была по-настоящему выдающейся и показывает, насколько важны международное сотрудничество и высокий профессионализм наших коллег за рубежом».

Она добавила: «Сила сотрудничества в этом деле позволила нам совместно установить то, что, по нашему мнению, указывает на причастность российской военной разведки к серии инцидентов по всей Европе».

По ее словам, расследование продолжается, и власти тесно взаимодействуют с партнерами, чтобы обеспечить безопасность сектора и населения.

«Мы открыто говорим о росте активности иностранных государств на территории Великобритании. Для контртеррористической полиции это означает больше расследований, и наши команды работают круглосуточно, чтобы выявлять и предотвращать различные угрозы терроризма и национальной безопасности», — сказала она.

В ноябре The Wall Street Journal сообщила, что скрытые устройства представляли собой электронные массажеры, модифицированные с использованием легковоспламеняющегося вещества на основе магния.

Пожары, связанные с магнием, чрезвычайно трудно тушить, а использование воды может только усилить горение.

Россия, однако, отвергла обвинения в причастности к предполагаемому заговору.

«Это традиционные ничем не подтверждённые инсинуации со стороны СМИ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЭТО ВАЖНО

