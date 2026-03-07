Российская разведка минирует секс-игрушки

Посылка с электрическими секс-игрушками, внутри которых были спрятаны зажигательные устройства и которые загорелись на складах DHL в Великобритании и Германии, была отправлена российской военной разведкой, сообщили в полиции Лондона, пишет Daily Mail.

Британские и европейские власти начали совместное расследование после того, как несколько самовоспламеняющихся посылок сработали в Великобритании, Германии и Польше. Одна из посылок загорелась на складе DHL возле Бирмингема 22 июля 2024 года, а вторая — в логистическом центре в немецком Лейпциге. Ранее сообщалось, что взрывные устройства были спрятаны в отправлении с эротическими гаджетами и массажными подушками, которые использовались как прикрытие для контрабанды крайне опасных зажигательных устройств на грузовых маршрутах, направлявшихся в Западную Европу. Единственное официальное заявление в Великобритании по поводу предполагаемого заговора было сделано антитеррористической полицией. Там подтвердили, что устройство загорелось, никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано «сотрудниками и местной пожарной службой на месте».

По данным источников, посылка, загоревшаяся в Лейпциге, также предназначалась для Великобритании, однако остается неясным, почему именно эта страна стала конечным пунктом для двух устройств, изначально отправленных из Литвы. Власти установили личности 22 подозреваемых в Литве и Польше, которые, вероятно, действовали в интересах российской военной разведки. Опубликованные ранее The Wall Street Journal изображения, полученные от неназванного европейского чиновника в сфере безопасности, предположительно, показывают массажные подушки, подозреваемого и момент взрыва. По данным агентства Евросоюза Eurojust, четыре посылки были отправлены из Литвы по адресам в Великобритании и Польше. Еще одна бандероль, проходившая через сортировочный центр в Германии, загорелась в аэропорту Лейпцига незадолго до того, как ее должны были погрузить на самолет. По словам чиновников, последствия могли бы быть значительно серьезнее, если бы какое-либо из замаскированных устройств загорелось во время полета. Следователи также обнаружили две тестовые посылки, отправленные в США и Канаду, а также две отправки в Амстердаме, предназначенные для тех же стран. Два дела уже переданы в суды Литвы и Польши, судебные процессы ожидаются позже в этом году. По данным Eurojust, предполагаемые исполнители были завербованы из России, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины и часто находились в «уязвимом социально-экономическом положении».