CША готовятся к вторжению в Иран?

США могут вести подготовку наземной операции в Иране, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В пользу версии о вероятной наземной операции говорит то, что на этой неделе армия США неожиданно прервала учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане, отмечает газета.

В состав 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа, пишет издание.

Тем временем американо-израильская коалиция наносит мощные удары по объектам КСИР. Взрывы звучат в Тегеране, Исфахане, Керманшахе и Варамине, нанесен удар по аэропорту на острове Киш.