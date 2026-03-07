CША готовятся к вторжению в Иран?

США могут вести подготовку наземной операции в Иране, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
В пользу версии о вероятной наземной операции говорит то, что на этой неделе армия США неожиданно прервала учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане, отмечает газета.
В состав 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа, пишет издание.
Тем временем американо-израильская коалиция наносит мощные удары по объектам КСИР. Взрывы звучат в Тегеране, Исфахане, Керманшахе и Варамине, нанесен удар по аэропорту на острове Киш.
March 7, 2026
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в личных беседах с помощниками и чиновниками-республиканцами выражал «серьезный интерес» к размещению сухопутных войск в Иране.
Комментарии американского лидера были сфокусированы не на крупномасштабном вторжении в Иран, а, скорее, «на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей».