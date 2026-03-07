USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

CША готовятся к вторжению в Иран?

13:58 244

США могут вести подготовку наземной операции в Иране, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В пользу версии о вероятной наземной операции говорит то, что на этой неделе армия США неожиданно прервала учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане, отмечает газета.

В состав 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа, пишет издание.

Тем временем американо-израильская коалиция наносит мощные удары по объектам КСИР. Взрывы звучат в Тегеране, Исфахане, Керманшахе и Варамине, нанесен удар по аэропорту на острове Киш.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в личных беседах с помощниками и чиновниками-республиканцами выражал «серьезный интерес» к размещению сухопутных войск в Иране.

Комментарии американского лидера были сфокусированы не на крупномасштабном вторжении в Иран, а, скорее, «на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей».

Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 483
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 2421
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 1901
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
Лидер венгерской оппозиции призвал разорвать все отношения с Украиной
12:39 1440
Массовые задержания иранцев в Москве
Массовые задержания иранцев в Москве
12:33 2691
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой
Коллеги из ОАЭ и Беларуси позвонили Сахибе Гафаровой фото
12:03 1061
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
Иран уничтожил сверхдорогой американский радар
11:53 3000
Иран бомбит курдов
Иран бомбит курдов
11:26 2828
Пезешкиан извинился за Нахчыван?
Пезешкиан извинился за Нахчыван? обновлено 12:00
12:00 4275
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать
Бомбят Бендер-Аббас. Догорает аэропорт Тегерана. Иран обещает продолжать видео; обновлено 13:16
13:16 12286
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... все еще актуально
6 мартa 2026, 21:42 9425

