Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили пункт подготовки и запуска беспилотников «Шахед» в районе Донецкого аэропорта на контролируемой Россией части Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсетях.

По данным генштаба, удар по объекту был нанесен ракетами ATACMS и SCALP.

«Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ. После атаки зафиксированы масштабный пожар и вторичная детонация», - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 6 марта и в ночь на 7 марта нанесли серию ударов по ряду объектов российских войск на временно захваченных территориях.

По данным генштаба, были поражены пункт управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт, артиллерийские позиции, а также районы сосредоточения живой силы противника в Луганской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях Украины.

Степень нанесенного ущерба и потери уточняются.