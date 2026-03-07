Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Муса Гулиев выступил с резкой критикой в адрес турецкой медиагруппы Turkuvaz Media Group и ее руководителя Берата Албайрака, который является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В интервью АПА депутат заявил, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией являются уникальными и сформированы благодаря политическому курсу лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, союз Баку и Анкары поддерживается не только на уровне государств, но и обществами обеих стран.

При этом Гулиев выразил обеспокоенность тем, что в Турции, по его мнению, действуют силы, распространяющие антиазербайджанскую риторику. В качестве примера он привел деятельность медиагруппы Turkuvaz, которая, по его словам, регулярно публикует материалы с критикой Азербайджана и его руководства.

Особое внимание депутат уделил главе медиагруппы - Берaту Албайраку. Гулиев заявил, что Албайрак, обладая серьезным влиянием на турецкое медиапространство, способствует распространению негативных материалов об Азербайджане. Азербайджанский парламентарий отметил, что подобная деятельность вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку может наносить ущерб братским отношениям между двумя странами.

По его мнению, соответствующие структуры Турции должны обратить внимание на подобные публикации и дать им оценку.

«Возмущение вызывает то, что парламент, представляющий народ Турции, становится инструментом деятельности, направленной против нашей страны.

Ряд лиц, укрывающихся под крышей Великого национального собрания (парламента Турции), выдвигают предвзятые обвинения в адрес Азербайджана и главы нашего государства, не стесняясь искажать реальность.

Эти ложные утверждения вновь попадают в турецкую прессу и влияют на общественное мнение. Очередные абсурдные высказывания депутата Омера Фарука Гергерлиоглу о нашей стране и президенте Ильхаме Алиеве также следует рассматривать в этом контексте.

Все это, как уже отмечалось выше, лишь подчеркивает решимость и последовательную позицию нашего государства. И мы имеем полное право ожидать от Турции той же чувствительности, которую сами демонстрируем в ее отношении.

Считаем, что турецкое государство должно незамедлительно принять меры против тех сил, которые пытаются посеять раздор между двумя братскими странами. Не будем забывать, что когда‑то по просьбе президента Турции в Азербайджане были нейтрализованы лица, связанные с ФЕТО: многие из них были переданы турецкой стороне.

Лица, ведущие деятельность против нашей страны на территории Турции, должны быть переданы Азербайджану по тому же принципу. Человек, который, укрываясь за статусом депутата Великого национального собрания Турции, наносит ущерб единству наших стран и народов и не стесняется прибегать к оскорблениям, должен быть лишен «неприкосновенности», а в отношении него следует принять меры.

Необходимо пресечь разрушительную деятельность медиа‑групп, формирующих общественное мнение в антиазербайджанском ключе. Такие шаги сорвут планы тех, кто стремится навредить азербайджано‑турецкому единству. И, более того, развеют представления о том, будто антиазербайджанская кампания в Турции ведется целенаправленно из единого центра, и покажут, что речь идет лишь о действиях отдельных группировок», - заключил Муса Гулиев.