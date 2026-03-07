USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Трамп: Сегодня по Ирану будет нанесен очень мощный удар. Могут быть уничтожены целые районы

Иран, который сейчас «получает по полной», извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, а также пообещал, что больше не будет по ним стрелять, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Это обещание было дано только из-за неустанных атак США и Израиля. Они стремились захватить и контролировать Ближний Восток.

Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока. Они (арабские монархии) сказали: «Спасибо, президент Трамп».

Я ответил: «Пожалуйста!»

Иран больше не является «хулиганом Ближнего Востока». Теперь он — ЛУЗЕР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, и таким останется на многие десятилетия, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не рухнет.

Сегодня по Ирану будет нанесен очень мощный удар. Сейчас всерьез рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели некоторых районов и групп людей — из-за плохого поведения Ирана — которые до этого момента даже не рассматривались в качестве целей.

Спасибо за внимание к этому вопросу!» - говорится в посте. 

