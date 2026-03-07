USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Боец КСИР благодарит Трампа

15:39

В Сети распространилось видеосообщение двух человек, представившихся дезертирами из иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В обращении они выразили благодарность президенту США Дональду Трампу.

«Искренне благодарим вас, господин Трамп. Я, как представитель Корпуса стражей исламской революции и армии, благодарю вас за помощь, которую вы оказали народу», — говорится в обращении.

Сообщается, что видео было опубликовано после недавнего заявления Трампа, в котором он предупреждал о необходимости полной капитуляции вооруженных сил исламской республики.

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 166
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1413
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1094
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2470
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4326
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2116
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1971
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3537
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5862
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4694

ЭТО ВАЖНО

