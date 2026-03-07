Боец КСИР благодарит Трампа

В Сети распространилось видеосообщение двух человек, представившихся дезертирами из иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В обращении они выразили благодарность президенту США Дональду Трампу.

«Искренне благодарим вас, господин Трамп. Я, как представитель Корпуса стражей исламской революции и армии, благодарю вас за помощь, которую вы оказали народу», — говорится в обращении.

Сообщается, что видео было опубликовано после недавнего заявления Трампа, в котором он предупреждал о необходимости полной капитуляции вооруженных сил исламской республики.