Посол Австрии хочет остаться в Азербайджане

Посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт, эвакуированный из Ирана в Азербайджан вместе с четырьмя другими австрийскими дипломатами, заявил, что намерен оставаться в Азербайджане вплоть до завершения военных действий на территории Ирана.

«В настоящее время мы следуем в Баку в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. Мы не знаем, как долго будут продолжаться атаки (США и Израиля на Иран), поэтому решили, что лучше отправиться в безопасную страну.

Мы крайне признательны Азербайджанской Республике за теплое отношение и прием на границе. Надеемся, что боевые действия и удары по Ирану вскоре завершатся, и мы получим возможность вернуться к работе в Тегеране», - заявил дипломат.