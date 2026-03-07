USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Посол Австрии хочет остаться в Азербайджане

15:51 1600

Посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт, эвакуированный из Ирана в Азербайджан вместе с четырьмя другими австрийскими дипломатами, заявил, что намерен оставаться в Азербайджане вплоть до завершения военных действий на территории Ирана.

«В настоящее время мы следуем в Баку в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. Мы не знаем, как долго будут продолжаться атаки (США и Израиля на Иран), поэтому решили, что лучше отправиться в безопасную страну.

Мы крайне признательны Азербайджанской Республике за теплое отношение и прием на границе. Надеемся, что боевые действия и удары по Ирану вскоре завершатся, и мы получим возможность вернуться к работе в Тегеране», - заявил дипломат.

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 168
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1417
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1094
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2472
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4328
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2118
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1973
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3537
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5864
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4694

