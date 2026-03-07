USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана

16:23 1095

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне усиления военных операций против «Хезболлы» обратился к президенту Ливана Жозефу Ауну.

По словам Каца, Бейрут не выполняет обязательство разоружить поддерживаемую Ираном группировку, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня.

«Вы взяли на себя обязательство выполнить соглашение и разоружить «Хезболлу», но этого не происходит. Действуйте и примите меры, прежде чем нам придется сделать еще больше. Мы не допустим нападений на наши населенные пункты и наших солдат», - заявил министр обороны.

По его словам, ливанское правительство и весь Ливан заплатят сполна в случае столкновения.

При этом Кац добавил, что у Израиля нет территориальных претензий к Ливану.

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 171
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1420
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1096
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2475
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4330
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2118
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1973
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3538
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5865
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4695

ЭТО ВАЖНО

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 171
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1420
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1096
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2475
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4330
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2118
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1973
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3538
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5865
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться