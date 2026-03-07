Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне усиления военных операций против «Хезболлы» обратился к президенту Ливана Жозефу Ау ну.

По словам Каца, Бейрут не выполняет обязательство разоружить поддерживаемую Ираном группировку, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня.

«Вы взяли на себя обязательство выполнить соглашение и разоружить «Хезболлу», но этого не происходит. Действуйте и примите меры, прежде чем нам придется сделать еще больше. Мы не допустим нападений на наши населенные пункты и наших солдат», - заявил министр обороны.

По его словам, ливанское правительство и весь Ливан заплатят сполна в случае столкновения.

При этом Кац добавил, что у Израиля нет территориальных претензий к Ливану.