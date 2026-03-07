МИД Азербайджана объявил эвакуацию

В связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства стран Персидского залива незамедлительно принимаются меры по эвакуации граждан Азербайджана, находящихся в этих странах. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На основании поручений, данных нашим дипломатическим миссиям в странах Персидского залива, была проведена регистрация граждан для эвакуации.

По результатам первоначальной регистрации около 1000 граждан Азербайджана в 5 странах обратились с просьбой об эвакуации (Объединенные Арабские Эмираты — 490 человек, Саудовская Аравия — 220 человек, Государство Катар — 200 человек, Королевство Бахрейн — 23 человека, Государство Кувейт — 26 человек).

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), являющихся одним из основных туристических направлений для азербайджанских граждан, и особенно в городе Дубай, в результате переговоров генерального консульства Азербайджана с авиакомпанией FlyDubai полеты по маршруту Дубай–Баку были возобновлены после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ.

В результате рейсов, выполненных по этому направлению 3–5 марта, 755 граждан Азербайджана вернулись на родину. В настоящее время, учитывая повторное закрытие воздушного пространства ОАЭ, проводится необходимое планирование для возвращения оставшихся граждан Азербайджана на родину.

По второму основному направлению эвакуации — Саудовской Аравии — 4 марта 2026 года специальным рейсом «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана (кроме того, 9 азербайджанцев — граждан Грузии и 5 азербайджанцев — граждан России), всего 207 человек.

Кроме того, граждане Азербайджана, зарегистрированные в Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными нашими дипломатическими миссиями, и 7 марта 2026 года эвакуированы рейсом Джидда–Баку авиакомпании AZAL. В результате 203 человека (включая 2 азербайджанцев — граждан России и 1 азербайджанца — гражданина Грузии) вернулись в страну.

Для обеспечения беспрепятственного возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, сухопутным путем в страну Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял соответствующее решение и дал указания профильным государственным органам. На данный момент 300 граждан Азербайджана прибыли из Ирана в Азербайджан по суше.

Ситуация в регионе внимательно отслеживается, принимаются необходимые меры для эвакуации наших граждан», - подчеркнули в ведомстве.