USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

МИД Азербайджана объявил эвакуацию

обновлено 16:47
16:47 1423

В связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства стран Персидского залива незамедлительно принимаются меры по эвакуации граждан Азербайджана, находящихся в этих странах. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На основании поручений, данных нашим дипломатическим миссиям в странах Персидского залива, была проведена регистрация граждан для эвакуации.

По результатам первоначальной регистрации около 1000 граждан Азербайджана в 5 странах обратились с просьбой об эвакуации (Объединенные Арабские Эмираты — 490 человек, Саудовская Аравия — 220 человек, Государство Катар — 200 человек, Королевство Бахрейн — 23 человека, Государство Кувейт — 26 человек).

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), являющихся одним из основных туристических направлений для азербайджанских граждан, и особенно в городе Дубай, в результате переговоров генерального консульства Азербайджана с авиакомпанией FlyDubai полеты по маршруту Дубай–Баку были возобновлены после частичного открытия воздушного пространства ОАЭ.

В результате рейсов, выполненных по этому направлению 3–5 марта, 755 граждан Азербайджана вернулись на родину. В настоящее время, учитывая повторное закрытие воздушного пространства ОАЭ, проводится необходимое планирование для возвращения оставшихся граждан Азербайджана на родину. 

По второму основному направлению эвакуации — Саудовской Аравии — 4 марта 2026 года специальным рейсом «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана (кроме того, 9 азербайджанцев — граждан Грузии и 5 азербайджанцев — граждан России), всего 207 человек.

Кроме того, граждане Азербайджана, зарегистрированные в Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными нашими дипломатическими миссиями, и 7 марта 2026 года эвакуированы рейсом Джидда–Баку авиакомпании AZAL. В результате 203 человека (включая 2 азербайджанцев — граждан России и 1 азербайджанца — гражданина Грузии) вернулись в страну.

Для обеспечения беспрепятственного возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, сухопутным путем в страну Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял соответствующее решение и дал указания профильным государственным органам. На данный момент 300 граждан Азербайджана прибыли из Ирана в Азербайджан по суше.

Ситуация в регионе внимательно отслеживается, принимаются необходимые меры для эвакуации наших граждан», - подчеркнули в ведомстве.

*** 16:31

Граждане Азербайджана эвакуированы из Саудовской Аравии в Баку специальным рейсом.

Самолет Boeing 787 Dreamliner ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Эвакуационный рейс был организован для граждан Азербайджана, чьи авиаперелеты были отменены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате более 200 человек благополучно вернулись в Азербайджан рейсом из аэропорта Джидды.

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 173
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1424
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1099
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2478
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4331
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2118
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1973
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3538
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5866
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4696

ЭТО ВАЖНО

Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 173
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 1424
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
Израиль поставил жесткий ультиматум президенту Ливана
16:23 1099
Боец КСИР благодарит Трампа
Боец КСИР благодарит Трампа видео
15:39 2478
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
Азербайджанский депутат потребовал наказать зятя Эрдогана
14:38 4331
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?
Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну? главный вопрос; все еще актуально
11:22 4643
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
Кого только не эвакуировали через Азербайджан
14:59 2118
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
Украина ударила по аэропорту Донецка: уничтожен пункт запуска «шахедов»
14:21 1973
Российская разведка минирует секс-игрушки
Российская разведка минирует секс-игрушки
13:37 3538
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана
Россия, Беларусь, Колумбия и Алжир увозят золото из Азербайджана обновлено 13:58
13:58 5866
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
ПВО в Иране, созданная при поддержке Китая, оказалась «бумажным тигром»
12:56 4696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться