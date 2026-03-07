USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Алиев благодарит Албанию за открытость и решительность

17:11 745

7 марта президент Албании Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора Бегай осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Алиев поблагодарил за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании.

Алиев и Бегай с удовлетворением отметили успешное развитие отношений между двумя странами, затронули вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне в расширение двусторонних связей.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, говорится в сообщении. 

Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 33
Курды в тройных тисках
Курды в тройных тисках
18:34 328
Тревожный вывод разведки США по Ирану
Тревожный вывод разведки США по Ирану The Washington Post
18:23 750
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
18:17 711
Иран атаковал нефтетанкер
Иран атаковал нефтетанкер
17:45 1219
Турция перебросит F-16 на Кипр?
Турция перебросит F-16 на Кипр?
17:43 1145
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
17:40 801
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард обновлено 17:25
17:25 6273
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России обновлено 17:17
17:17 2491
Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 1916
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 3630

