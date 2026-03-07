Алиев благодарит Албанию за открытость и решительность

В ходе телефонного разговора Бегай осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Алиев поблагодарил за телефонный звонок, а также за открытую и решительную позицию Албании.

Алиев и Бегай с удовлетворением отметили успешное развитие отношений между двумя странами, затронули вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне в расширение двусторонних связей.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, говорится в сообщении.