USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:40 801

Женская сборная Азербайджана по футболу в эти минуты проводит свой второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2027.

В местечке под названием Фельчут подопечные Сиясата Аскерова играют против Венгрии. Пока счет 0:0.

Напомним, 3 марта наша команда обыграла в Баку Северную Македонию - 2:0. Также в нашей группе выступает Андорра, которая в 1-м туре сыграла дома с Венгрией вничью 0:0.

Эти команды выступают в лиге «С». Здесь шесть групп, победители которых, а также две лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за попадание на ЧМ-2027 в Бразилию.

Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 34
Курды в тройных тисках
Курды в тройных тисках
18:34 330
Тревожный вывод разведки США по Ирану
Тревожный вывод разведки США по Ирану The Washington Post
18:23 754
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
18:17 714
Иран атаковал нефтетанкер
Иран атаковал нефтетанкер
17:45 1220
Турция перебросит F-16 на Кипр?
Турция перебросит F-16 на Кипр?
17:43 1147
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
17:40 802
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард обновлено 17:25
17:25 6276
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России обновлено 17:17
17:17 2493
Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 1917
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 3632

ЭТО ВАЖНО

Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 34
Курды в тройных тисках
Курды в тройных тисках
18:34 330
Тревожный вывод разведки США по Ирану
Тревожный вывод разведки США по Ирану The Washington Post
18:23 754
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
18:17 714
Иран атаковал нефтетанкер
Иран атаковал нефтетанкер
17:45 1220
Турция перебросит F-16 на Кипр?
Турция перебросит F-16 на Кипр?
17:43 1147
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
17:40 802
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард обновлено 17:25
17:25 6276
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России обновлено 17:17
17:17 2493
Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 1917
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 3632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться