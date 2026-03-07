Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии

Женская сборная Азербайджана по футболу в эти минуты проводит свой второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2027.

В местечке под названием Фельчут подопечные Сиясата Аскерова играют против Венгрии. Пока счет 0:0.

Напомним, 3 марта наша команда обыграла в Баку Северную Македонию - 2:0. Также в нашей группе выступает Андорра, которая в 1-м туре сыграла дома с Венгрией вничью 0:0.

Эти команды выступают в лиге «С». Здесь шесть групп, победители которых, а также две лучшие команды среди занявших 2-е места выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за попадание на ЧМ-2027 в Бразилию.