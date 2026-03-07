USD 1.7000
Иран атаковал нефтетанкер

17:45 1223

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив.

В заявлении КСИР говорится, что танкер Prima был атакован беспилотником после того, как «проигнорировал неоднократные предупреждения» о запрете на движение через пролив.

Три дня назад КСИР заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив — один из важнейших судоходных маршрутов для транспортировки нефти и газа. Судоходство в проливе почти полностью прекратилось. В прилегающих водах застряли около 200 судов и 20 тысяч моряков.

Иран угрожает атаковать суда, которые проходят через пролив без его разрешения. С начала войны нападению подверглись уже около 10 судов, четыре человека погибли.

