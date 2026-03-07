Британский авианосец отправляется на Ближний Восток

Великобритания готовится отправить авианосец на Ближний Восток. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По его данным, Британия привела авианосец R09 Prince of Wales в состояние повышенной готовности для возможной отправки на Ближний Восток.
