Иранский корабль сдался Шри-Ланке

После того как иранский корвет Dena был потоплен американской подлодкой на пути из Индии, второй участвовавший в учениях иранский корабль, IRIS Bushehr, сдался ВМФ Шри-Ланки и был пришвартован в порту Тринкомали до конца войны. Экипаж судна интернирован.

Ранее сообщалось, что администрация США требует от властей Шри-Ланки не возвращать в Иран моряков с потопленного фрегата.

Фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 130 моряков, 4 марта был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека, все они граждане Ирана и находятся в госпиталях. Из воды подняли 87 тел, остальные члены экипажа числятся пропавшими без вести.

По данным агентства, американская дипломатическая переписка, с которой ознакомились журналисты Reuters, указывает, что «США оказывают давление на правительство Шри-Ланки», требуя не возвращать в Иран «выживших с иранского корабля», а также экипаж судна снабжения Bushehr численностью 208 человек, находящегося в одном из портов страны.

Американская сторона указала властям Шри-Ланки на необходимость «минимизировать иранские попытки использовать задержанных в целях пропаганды». По информации из публикации, США рассчитывают, что судно Bushehr останется в Шри-Ланке до завершения военной операции против Ирана.

Тем временем издание Foreign Affairs сообщает, что Индия пустила в свой порт Кочи иранский десантный корабль Lavan, он пришвартован в морской гавани.

По информации издания, корабль запросил убежище 28 февраля, в день начала операции США и Израиля против Ирана. По данным The Times of India, экипаж попросил заход в порт из-за возникших технических проблем.