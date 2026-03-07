Шведы задержали судно, ранее ходившее под российским флагом

Правоохранители проводят следственные мероприятия на борту грузового судна, которое находится в санкционном списке Украины из-за его причастности к незаконной перевозке зерна из Крыма. «Мы опрашиваем экипаж на борту, проводим обыск», — сообщил представитель береговой охраны Маттиас Линдхольм. Операция по задержанию Caffa под названием «Черный кофе» была проведена днем 5 марта.

Береговая охрана Швеции задействовала вертолет для задержания в Балтийском море сухогруза Caffa, который, предположительно, шел под ложным флагом в порт Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на власти королевства сообщает SVT.

Сухогруз ходит под флагом Гвинеи, но, по данным береговой охраны Швеции, истинная принадлежность судна пока неясна. По информации платформы Equasis, флаг сухогруза помечен как Guinea False, обращает внимание The Insider.

Власти Швеции начали предварительное расследование по подозрению в нарушении Закона о морском судоходстве в связи с непригодностью судна к плаванию.

Caffa, как следует из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, 24 февраля вышло из Касабланки (Марроко) в Петербург, куда должно было прибыть примерно 10 марта.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что пока неизвестно, есть ли у судна действительная страховка. По его словам, сухогруз, структура собственности которого неясна, имеет «многие характеристики» принадлежности к «теневому флоту». «Учитывая серьезную угрозу, исходящую от «теневого флота, правительство считает необходимым проведение активной политики противодействия», — отметил он.

По меньшей мере с 2017 года до июня 2025-го судно Caffa ходило под российским флагом, пишет The Insider. По словам Болина, смена флага с российского на гвинейский произошла «этим летом».

Судно находится в санкционном списке Украины с ноября 2025 года. В частности, Caffa обвиняется в причастности к транспортировке зерна из Севастополя в Сирию в июле прошлого года.