Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Тревожный вывод разведки США по Ирану

The Washington Post
18:23 773

Национальный совет по разведке США усомнился в том, что военная кампания Соединенных Штатов, будь она краткосрочной или долгосрочной, приведет к смене режима в Иране, сообщила The Washington Post со ссылкой на три источника.

Соответствующий отчет был завершен примерно за неделю до начала операции США и Израиля. Перспектива свержения действующего режима и захвата власти оппозицией была оценена как «маловероятная».

В отчете описывались сценарии передачи власти в Иране в результате кампании, нацеленной против его лидеров, или же «более широкого нападения» на руководство и государственные институты исламской республики, утверждают собеседники журналистов. В обоих случаях разведка заключила, что в случае убийства верховного лидера аятоллы Хаменеи руководство Ирана будет действовать согласно протоколам, предназначенным для сохранения преемственности власти.

Национальный совет разведки США состоит из опытных аналитиков, занимающихся подготовкой секретных оценок, которые должны отражать мнение 18 разведывательных агентств Штатов.

WP отметила, что «трезвая» оценка разведки появилась на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа не исключает, что военная кампания на Ближнем Востоке затянется.

При этом в статье отмечается, что в отчете разведки, по-видимому, не рассматривались сценарии сухопутной операции США в Иране и вооружения курдов для подъема восстания. Также неясно, совпадает ли предусмотренная в документе крупная военная кампания с тем, что Штаты начали 28 февраля.

