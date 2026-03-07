Курды в тройных тисках

В свою очередь, по данным Axios, иранская армия в пятницу пригрозила иракским курдам, если они позволят иранским курдам спланировать нападение.

Иракские курды попали в тройные тиски трансграничной войны с Ираном, пишет издание Axios. Они считают, что в посланиях президента США Дональда Трампа не совсем ясно говорится о смене власти в соседнем Иране.

Иранское предупреждение — первое в своем роде, направленное иракским курдам через границу, — грозит расширением войны. Иракские курды хотят избежать этого, подчеркивает СМИ. «Курды не должны быть острием копья в этом конфликте», - заявил Axios высокопоставленный представитель правительства иракских курдов.

Курдское правительство Ирака, которое управляет полуавтономным регионом на севере страны, гордится тем, что ведет переговоры с обеими сторонами. Но в пятницу правительство Ирана изменило свой дружелюбный тон, опубликовав коммюнике об иранских курдских боевиках по ту сторону границы.

«Если будет разрешено их дальнейшее присутствие и заговор, или если эти группы или элементы пересекут границы исламской республики через этот регион, все объекты Иракского Курдистана будут уничтожены... будут нанесены массированные удары», - говорится в письменном заявлении представителя Совета обороны Ирана Али Акбара Ахмадиана. Совет обратился к правительству иракских курдов, чтобы привлечь внимание к этому сообщению.

«Им не нужны гиперзвуковые ракеты, чтобы причинить нам вред. 200 беспилотников-шахидов могли бы нанести здесь большой ущерб. У нас нет систем противовоздушной обороны. У нас нет никаких способов сбить эти штуки с неба», - сказал чиновник.

Президент США Дональд Трамп неоднократно сигнализировал о том, что именно он хочет видеть в Иране. Он призывал к смене режима в Иране, но не уточнял, каким образом это должно произойти. «Конечно, мы, иракские курды, остаемся нейтральными, потому что для нас нет ясности в отношении политики США. Это полная смена режима? Или просто смена персонала? - сказал курдский чиновник. - Мы считаем, что смена режима невозможна без применения военной силы на местах. Мы считаем, что США не отправляют туда военную силу».

Трамп поговорил с двумя лидерами иракских курдов после начала войны в субботу, но не пытался заручиться их поддержкой в отношении вторжения.

Хотя Израиль и США атакуют вместе, их интересы и деятельность в Иране и Ираке местами расходятся.

«Израиль гораздо более агрессивен в этом вопросе - как с военной точки зрения, так и с точки зрения давления на иранских курдов или их поощрения к участию в этой войне», - сказал чиновник, добавив, что он не видит никаких свидетельств попыток США вооружить курдов или подстрекать их к нападениям на Иран.

Сопредседатель курдско-иранской Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) Амир Карими рассказал Axios, что вооруженные члены партии уже находятся на территории Ирана. Но они не поднимут восстание, если не получат поддержки США.

«В прошлом два крупных восстания не были поддержаны, что позволило режиму продлить свое существование», - сказал Карими, отметив, что его группа поддерживает контакты с официальными лицами США, но не с израильским правительством или его разведывательным агентством «Моссад».

Еще один источник, официальный представитель Демократической партии иракских курдов (ДПК), сообщил Axios, что до сих пор иракским вооруженным силам удавалось препятствовать курдско-иранским ополченцам начать наступление из Ирака на Иран.

По словам этого источника, лидеры иракских курдов решили пока сохранять нейтралитет в войне, отчасти потому, что обеспокоены тем, что в какой-то момент США могут отказаться от них.