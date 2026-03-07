Эрдоган и Стармер обсудили ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, ситуацию в регионе, а также глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Турция следит за процессами на Ближнем Востоке и что продолжение конфликта может серьезно подорвать региональную и глобальную стабильность.

Он подчеркнул, что все еще существуют возможности для создания атмосферы диалога и что усилия, направленные на установление мира, продолжаются.