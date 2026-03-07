USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Эрдоган и Стармер обсудили ситуацию в регионе

18:38 108

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, ситуацию в регионе, а также глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Турция следит за процессами на Ближнем Востоке и что продолжение конфликта может серьезно подорвать региональную и глобальную стабильность.

Он подчеркнул, что все еще существуют возможности для создания атмосферы диалога и что усилия, направленные на установление мира, продолжаются.

Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 49
Курды в тройных тисках
Курды в тройных тисках
18:34 350
Тревожный вывод разведки США по Ирану
Тревожный вывод разведки США по Ирану The Washington Post
18:23 783
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
18:17 730
Иран атаковал нефтетанкер
Иран атаковал нефтетанкер
17:45 1227
Турция перебросит F-16 на Кипр?
Турция перебросит F-16 на Кипр?
17:43 1157
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
17:40 810
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард обновлено 17:25
17:25 6290
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России обновлено 17:17
17:17 2503
Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 1926
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 3646

ЭТО ВАЖНО

Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 49
Курды в тройных тисках
Курды в тройных тисках
18:34 350
Тревожный вывод разведки США по Ирану
Тревожный вывод разведки США по Ирану The Washington Post
18:23 783
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
Иранский корабль сдался Шри-Ланке
18:17 730
Иран атаковал нефтетанкер
Иран атаковал нефтетанкер
17:45 1227
Турция перебросит F-16 на Кипр?
Турция перебросит F-16 на Кипр?
17:43 1157
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Венгрии
17:40 810
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард
Иран уничтожил сверхдорогие американские радары: замена обойдется в миллиард обновлено 17:25
17:25 6290
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России
Множество жертв в Харькове после ночной атаки России обновлено 17:17
17:17 2503
Катар гонит иранских дипломатов
Катар гонит иранских дипломатов
17:06 1926
МИД Азербайджана объявил эвакуацию
МИД Азербайджана объявил эвакуацию обновлено 16:47
16:47 3646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться