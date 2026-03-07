Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»

Подразделения войск Сербии привлекут к охране компрессорной станции в муниципалитете Жабари на отрезке газопровода «Турецкий поток», проложенном в Венгрию через сербскую и болгарскую территорию. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе презентации национальной стратегии развития.

«Меня беспокоит то, что происходят различные виды нападений из-за общего безумия в мире, наша армия будет непосредственно обеспечивать безопасность главной компрессорной станции в [муниципалитете] Жабари», - отметил Вучич.