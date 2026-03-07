Орбан обещал разобраться с украинскими деньгами

Венгрия намерена выяснить, зачем украинцы ввезли в страну миллионы долларов и евро. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии.
«Мы хотим знать, что украинцы делают со всеми этими деньгами в Венгрии. <…> Я хочу знать, как эти деньги попадают в эти карманы. Мы будем искать ответ на этот вопрос, и мы найдем его», — приводит его слова местный новостной портал Telex.
По словам Орбана, венгерская сторона на данный момент не приняла окончательного решения по поводу судьбы денежных средств. Он уточнил, что пока они будут храниться в Венгрии.
Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто потребовал от Украины объяснений инцидента с перевозкой денег. По словам дипломата, с января 2026 года через Венгрию было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золота.
В тот же день МИД Украины заявил о захвате на венгерской таможне семи инкассаторов «Ощадбанка». По словам главы ведомства Андрея Сибиги, все семеро являлись сотрудниками банка и сопровождали два вагона, которые регулярно возят средства между Украиной и Австрией.