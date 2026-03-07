Орбан обещал разобраться с украинскими деньгами

Венгрия намерена выяснить, зачем украинцы ввезли в страну миллионы долларов и евро. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии.

«Мы хотим знать, что украинцы делают со всеми этими деньгами в Венгрии. <…> Я хочу знать, как эти деньги попадают в эти карманы. Мы будем искать ответ на этот вопрос, и мы найдем его», — приводит его слова местный новостной портал Telex.