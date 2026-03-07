Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?

Поступают новые тревожные сведения о планах США и Израиля использовать курдов против Ирана в качестве прокси-сил. Агентство Reuters, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами между еврейским государством и сепаратистскими группировками, сообщает, что перед курдами, базирующимися на севере Ирака, поставлена первоочередная задача: захватить Пирншехр и Ошнавие — два города в иранской провинции Западный Азербайджан, расположенные недалеко от границы с Ираком. Несколько тысяч вооруженных боевиков готовятся начать наступление в ближайшие дни. Планы США и Израиля задействовать курдов против иранского режима известны давно. После начала военной операции против Ирана на прошлой неделе стало известно, что президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с курдскими лидерами севера Ирака — Масудом Барзани и Бафелом Талабани — и обсуждал с ними этот план. Глава Белого дома публично поддержал идею курдского наступления на Иран с территории Ирака, заявив, что это «может быть великолепно». Однако позже администрация США отказалась комментировать тему. При этом данную идею особенно активно продвигает Израиль, пытающийся добиться согласия США. Источники Reuters сообщили, что на иракской стороне границы уже сосредоточены тысячи курдских боевиков, которые готовятся к наступлению в течение ближайшей недели. По независимым оценкам, общая численность курдских боевиков составляет от 5 до 8 тысяч человек. По данным местных источников, они располагают лишь легким вооружением. И хотя у курдов, возможно, недостаточно огневой мощи для серьезной попытки добиться автономии, они все же способны создать проблемы на границе — при поддержке США и Израиля.

Два курдских источника заявили, что группировки наладили более тесную координацию с США, нежели с Израилем, однако любое трансграничное наступление потребует воздушной поддержки обеих сторон. Один из источников сообщил, что необходимое вооружение они пока не получили, но намерены запросить системы ПВО, беспилотники, стрелковое оружие и артиллерийскую поддержку. Израильский источник заявил, что Израиль не ожидает, что курды смогут свергнуть иранский режим: однако поддержка их действий может ослабить контроль Тегерана над внутренними регионами и отвлечь внимание Корпуса стражей исламской революции. В конце прошлого месяца пять давних иранских диссидентских группировок объявили о создании альянса. В него вошли Партия свободной жизни Курдистана (PJAK), Демократическая партия иранского Курдистана (PDKI) и Партия свободы Курдистана (PAK), участвовавшие в повстанческих движениях и имеющие боевиков в Ираке. Тем не менее остается неясным, получат ли они поддержку от своих этнических соплеменников в Ираке: политическое руководство Иракского Курдистана публично отвергло любые планы отправки боевиков или вмешательства в иранскую политику, несмотря на сообщения о внешнем давлении. Израильский источник говорит, что иракские курды не спешат поддерживать инициативу, а без их реальной помощи курдам из Ирана будет сложно организоваться. Сомнения вызывает также неясная позиция Трампа относительно того, как долго может продолжаться война. Иран, наносящий удары по курдским вооруженным группировкам внутри Ирака, а также по американским базам, в пятницу предупредил Иракский Курдистан, что примет ответные меры против любого размещения враждебных сил на границе. Три источника сообщили, что курды внутри Ирана предоставляли США и Израилю разведданные о приграничных районах. Израильский аналитик Джонатан Спайер заявил, что еврейское государство стремится «уничтожить режим всеми доступными средствами». Однако Дэнни Цитринович, эксперт по Ирану и бывший сотрудник израильской разведки, заявил, что повстанческое движение в Иране не пользуется широкой поддержкой среди иракских и иранских курдов: «Думаю, все они ждут, чтобы увидеть, удержится ли режим у власти или нет».

Турецкие и иракские официальные лица, которые также не испытывают симпатии к сепаратизму среди этнической группы, расселенной по территории Ирака, Турции, Сирии и Ирана, выразили обеспокоенность возможным возникновением повстанческого движения в Иране. Цитринович заявил, что поддержка восстания может разжечь национализм и, в конечном итоге, обернуться против США и Израиля. Курдские группировки много лет сотрудничали с США, но недавние события заметно осложнили отношения. Один из источников в Иране говорит, что среди лидеров растут опасения снова оказаться «преданными» — как это уже случилось с курдскими формированиями на севере Сирии, которые были вынуждены уступить территорию после того, как долгое время являлись ключевым партнером Вашингтона в регионе. Источник сообщил, что иранские курдские лидеры запросили у США гарантии, не уточнив, какие именно. Оба иранских курдских источника заявили, что целью фракций является создание полуавтономного региона в федеративном Иране по образцу Ирака. В последних сообщениях утверждается, что ЦРУ, поддерживающее связи с различными курдскими вооруженными силами на Ближнем Востоке, увеличило поставки оружия иранским курдским формированиям. На этой неделе президент Трамп и министр обороны Пит Хегсет намекнули на возможность проведения наземной кампании в ходе войны, и некоторые эксперты предполагают, что иранские курдские силы могут вмешаться и сыграть свою роль. Следует отметить, что попытки США и Израиля использовать курдов как наземные прокси-силы против иранского режима, обещая им автономию, неизбежно разожгут персидский национализм. Это может укрепить позиции режима, который внутри страны потерял легитимность и ослаб: народ может сплотиться вокруг власти, опасаясь распада страны и этнического конфликта. Американское издание The Christian Science Monitor пишет, что сами курды не уверены, что США не «используют их, а потом бросят». Они недавно увидели очередной пример этого в Сирии. Курдские источники и региональные эксперты говорят, что первоначальный подъем среди иранских курдов после призывов президента США быстро прошел: слишком свежи воспоминания о политике Вашингтона, которую многие описывают формулой «использовать и отказаться». «Это ставит курдов в непростое положение», — говорит Ереван Саид, научный сотрудник Школы международных отношений Американского университета в Вашингтоне. «Конечно, звонок от президента сначала вызывает энтузиазм, — добавляет он. — Но есть и настороженность: мы помним предательство со стороны США в очень похожих обстоятельствах».

Курды не забыли, как президент Джордж Буш-старший призывал иракских курдов подняться против ослабленного Саддама Хусейна после войны в Персидском заливе в 1991 году. И не забыли, как США промолчали, когда Саддам направил войска против курдских районов. До сих пор свежи и воспоминания о заявлении Тома Баррака, специального представителя администрации Трампа по Сирии. В январе он сказал, что более чем десятилетнее сотрудничество США и курдских сил в борьбе с «Исламским государством» в Сирии «исчерпало себя». По словам Баррака, теперь интерес Вашингтона заключается в том, чтобы новое центральное правительство в Дамаске укрепило контроль над всей страной, включая независимые вооруженные формирования. К таким формированиям относятся и сирийские курды — бывшие партнеры США. «Слишком часто о курдах вспоминают только тогда, когда нужна их сила или готовность жертвовать собой, — заявила в четверг первая леди Ирака Шаназ Ибрагим Ахмед. — Оставьте курдов в покое. Мы не наемники». Прежде чем курды решатся на шаги, которые могут вызвать ответный удар Тегерана, им нужны твердые гарантии поддержки со стороны Вашингтона, говорит доктор Саид. «Но даже такие обязательства не снимут всех сомнений: прошлый опыт слишком хорошо об этом напоминает», — добавляет он.

По словам Саида, который сам является иракским курдом, неопределенность сохраняется и из‑за неясности самой цели. Он и другие эксперты задаются вопросом: предлагают ли США участие в операции, конечной целью которой является смена режима? Или Вашингтон рассчитывает, что курды создадут отвлекающий маневр на севере Ирана, вынудив Корпус стражей исламской революции перебросить силы и ослабить контроль над другими регионами? «Один из вопросов, который вызывает наибольшие опасения, — смогут ли курды получить долгосрочную выгоду и продвинуть свои интересы, вступив в конфликт, — говорит Саид. — Или же они станут временным инструментом, от которого откажутся, как только США добьются своих целей». Американский аналитический центр — Совет по международным отношениям — в комментарии, опубликованном на сайте организации, приводит мнение научного сотрудника по ближневосточным исследованиям Анри Барки. Он отмечает, что будущее курдов в Иране будет зависеть от исхода нынешнего конфликта. Если режим сохранится, он, скорее всего, начнет преследовать тех, кого считает главной угрозой, особенно если у них есть связи за рубежом. Если же конфликт завершится формальным соглашением, Тегеран, вероятно, потребует прекратить любую внешнюю поддержку курдов и других меньшинств. Барки напоминает, что иранские курды уже переживали подобное: в 1946 году при поддержке советских войск, находившихся тогда в Азербайджане и на территории нынешнего Иранского Курдистана, была создана Махабадская республика. Она просуществовала всего десять месяцев и быстро пала, когда западные дипломаты убедили СССР вывести войска.