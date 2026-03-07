Трамп создает новую коалицию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США создадут в Северной и Южной Америке новую военную коалицию по борьбе с наркокартелями.

«Но в этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион», - сказал он на саммите «Щит Америки» в городе Дорал (Флорида). «Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время», - добавил он, обращаясь к лидерам других стран региона.

В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.