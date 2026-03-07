USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Трамп создает новую коалицию

19:23 1396

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США создадут в Северной и Южной Америке новую военную коалицию по борьбе с наркокартелями.

«Но в этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей, терроризирующих наш регион», - сказал он на саммите «Щит Америки» в городе Дорал (Флорида). «Нам нужна ваша помощь. Вы просто должны сказать нам, где они находятся. У нас есть потрясающее оружие, как вы, вероятно, заметили в последнее время», - добавил он, обращаясь к лидерам других стран региона.

В феврале 2025 года администрация США признала восемь наркокартелей иностранными террористическими организациями. Это Tren de Aragua, MS-13, Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste и La Nueva Familia Michoacana.

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 490
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 332
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8316
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 545
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 565
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 930
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 628
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1252
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1397
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5918
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1021

