Убит глава полиции Тегерана

Начальник полиции Тегерана бригадный генерал Аббас-Али Мохаммадиан убит в результате авиаударов американских и израильских ВВС, сообщают мониторинговые каналы.
Известно, что Мохаммадиан отдавал приказы расстреливать протестующих в Иране.
