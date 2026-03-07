USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму

Европа в панике
19:30

Европа должна срочно увеличить производство ракет, поскольку глобальный спрос на вооружения резко возрастает. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, только за три дня боевых действий на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет американского производства – больше, чем Украина применила за четыре последние месяца.

Кубилюс подчеркнул, что растущая нагрузка на мировые цепочки поставок вооружений показывает критическую потребность для Европы быстро наращивать собственное производство ракет, чтобы обеспечить как собственную оборону, так и поддержку Украины.

«Ракеты, дроны и дальнобойные боеприпасы калибра 155 мм – ключевые потребности Украины. Но именно ракеты стали наиболее сложной категорией для поставок союзниками», - отметил он.

По данным еврокомиссара, в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных атак, из которых около 900 были баллистическими. Такие ракеты значительно сложнее перехватывать, поскольку для этого нужны современные системы противовоздушной обороны, в частности Patriot. 

Кубилюс сообщил, что только за зимний период Украине потребовалось около 700 ракет-перехватчиков Patriot. В то же время компания Lockheed Martin в 2025 году произвела примерно 600 ракет PAC-3.

Еврокомиссар также отметил важность развития собственного оборонного производства в Европе и обеспечения стабильных цепочек поставок. По его словам, американские производители могут отдавать приоритет пополнению запасов США и стран Персидского залива.

В Брюсселе также рассматривают новые финансовые механизмы поддержки Украины. В частности, ЕС планирует предоставить кредит в размере 90 миллиардов евро на ближайшие два года, две трети которого предусмотрено направить на оборонные расходы, включая закупки у европейских и украинских производителей.

