Зеленский обсудил с Макроном защиту от «шахедов»

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил ключевые потребности украинской обороны, договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Успели обсудить все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы. В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности нашей обороны. Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте», - написал Зеленский.

Он подчеркнул важность реализации «совместных европейских договоренностей о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России».

По словам Зеленского, говорили также о Ближнем Востоке и регионе Залива - ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.

«Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от «шахедов» действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами», - отметил президент Украины.