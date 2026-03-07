Зеленский обсудил с Макроном защиту от «шахедов»

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил ключевые потребности украинской обороны, договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Успели обсудить все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы. В частности, ситуацию в Украине, ключевые потребности нашей обороны. Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте», - написал Зеленский.

Он подчеркнул важность реализации «совместных европейских договоренностей о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также о новом санкционном пакете против России».

По словам Зеленского, говорили также о Ближнем Востоке и регионе Залива - ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.

«Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от «шахедов» действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами», - отметил президент Украины.

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 496
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 342
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8322
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 555
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 569
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 939
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 634
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1257
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1402
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5924
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1025

