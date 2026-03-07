USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

США хотят конфисковать всю нефть Ирана

19:31 942

Соединенные Штаты в рамках «долгосрочной игры» хотят вырвать из рук «террористов» обширные запасы иранской нефти. Об этом заявил исполнительный директор Совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген.

«Это игра вдолгую, потому что мы хотим вырвать такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов. Так что то, что мы испытаем здесь в краткосрочной перспективе, значительно перевешивается долгосрочной выгодой, потому что в конечном счете нам не придется переживать из-за проблемы Ормузского пролива, потому что мы отберем всю нефть из рук террористов», — сказал Эйген.

Он обратил внимание, что после ареста США президента Венесуэлы Николаса Мадуро участием в разработке нефти заинтересовались крупные компании.

После начала военной операции США и Израиля корабли, проходящие через Ормузский пролив, столкнулись с рисками быть уничтоженными из-за угроз Ирана, перекрывшего водную артерию. Корпус стражей исламской революции (КСИР) 4 марта заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Накануне, 6 марта, Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил о практически полной остановке прохода через пролив, который крайне важен для международной нефтяной и газовой торговли — через него проходит чуть более 14 млн баррелей нефти ежедневно.

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 499
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 346
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8325
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 557
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 570
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 943
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 636
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1258
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1403
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5924
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1025

ЭТО ВАЖНО

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 499
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 346
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8325
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 557
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 570
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 943
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 636
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1258
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1403
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5924
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться