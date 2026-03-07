США хотят конфисковать всю нефть Ирана

Соединенные Штаты в рамках «долгосрочной игры» хотят вырвать из рук «террористов» обширные запасы иранской нефти. Об этом заявил исполнительный директор Совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген.

«Это игра вдолгую, потому что мы хотим вырвать такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов. Так что то, что мы испытаем здесь в краткосрочной перспективе, значительно перевешивается долгосрочной выгодой, потому что в конечном счете нам не придется переживать из-за проблемы Ормузского пролива, потому что мы отберем всю нефть из рук террористов», — сказал Эйген.

Он обратил внимание, что после ареста США президента Венесуэлы Николаса Мадуро участием в разработке нефти заинтересовались крупные компании.

После начала военной операции США и Израиля корабли, проходящие через Ормузский пролив, столкнулись с рисками быть уничтоженными из-за угроз Ирана, перекрывшего водную артерию. Корпус стражей исламской революции (КСИР) 4 марта заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Накануне, 6 марта, Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил о практически полной остановке прохода через пролив, который крайне важен для международной нефтяной и газовой торговли — через него проходит чуть более 14 млн баррелей нефти ежедневно.