Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию

Вот почему Иран так мало стреляет
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле о последних событиях на Ближнем Востоке. Он выразил серьезную обеспокоенность ростом напряженности в сфере безопасности.

Глава МИД АР решительно осудил ракетный запуск в направлении территории Турции, а также атаки беспилотников, осуществленные Ираном в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

В своем выступлении Джейхун Байрамов подчеркнул важность солидарности и координации между странами ОТГ в условиях растущей геополитической напряженности и глобальной неопределенности. 

Он отметил значительную роль ОТГ в укреплении политического диалога, расширении экономического партнерства и развитии региональных связей во всем тюркском мире.

Также была вновь подтверждена принципиальная поддержка Азербайджаном урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе норм международного права и решения о создании двух государств.

Министр также коснулся азербайджано-армянского мирного процесса. Он подтвердил приверженность Азербайджана нормализации отношений и установлению устойчивого мира на Южном Кавказе после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, подчеркнув при этом необходимость исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану для полной нормализации отношений и достижения прочного мира.

В Стамбуле началось неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Заседание проходит под председательством министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

В заседании, помимо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, участвуют главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял членов Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Прием состоялся в Стамбуле в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОТГ.

В приеме также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

