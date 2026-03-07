Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле о последних событиях на Ближнем Востоке. Он выразил серьезную обеспокоенность ростом напряженности в сфере безопасности. Глава МИД АР решительно осудил ракетный запуск в направлении территории Турции, а также атаки беспилотников, осуществленные Ираном в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

В своем выступлении Джейхун Байрамов подчеркнул важность солидарности и координации между странами ОТГ в условиях растущей геополитической напряженности и глобальной неопределенности. Он отметил значительную роль ОТГ в укреплении политического диалога, расширении экономического партнерства и развитии региональных связей во всем тюркском мире. Также была вновь подтверждена принципиальная поддержка Азербайджаном урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе норм международного права и решения о создании двух государств. Министр также коснулся азербайджано-армянского мирного процесса. Он подтвердил приверженность Азербайджана нормализации отношений и установлению устойчивого мира на Южном Кавказе после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, подчеркнув при этом необходимость исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану для полной нормализации отношений и достижения прочного мира.

*** 20:00 В Стамбуле началось неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Заседание проходит под председательством министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана. В заседании, помимо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, участвуют главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.