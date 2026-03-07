USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Председатель Президентского совета звонит Алиеву

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, «Мухаммад Юнис аль-Манфи осудил воздушную атаку Ирана против Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность».

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Ливией, отметили в пресс-службе.

