Председатель Президентского совета звонит Алиеву

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно сообщению, «Мухаммад Юнис аль-Манфи осудил воздушную атаку Ирана против Азербайджана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность».
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Ливией, отметили в пресс-службе.