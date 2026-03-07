USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Трамп: На очереди Куба

видео
19:53 574

Кубу ожидают большие перемены после завершения операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп на саммите «Щит Америки».

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. <...> Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», — сказал Трамп.

Затем он спросил госсекретаря Марко Рубио, чем тот займется после решения вопроса с Ираном, после чего добавил: «Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто».

В то же время в телефонном интервью журналистке CNN Дане Баш Дональд Трамп, хвастаясь военными успехами США во время своего второго президентского срока, заявил, что «Куба очень скоро рухнет».

«Хотя это и не связано напрямую, но Куба тоже рухнет. Они очень хотят заключить соглашение», — сказал Трамп. «Они хотят заключить соглашение, поэтому я отправлю туда Марко (Рубио), и мы посмотрим, как все сложится. Сейчас мы уделяем этому действительно много внимания. У нас есть время, но Куба спустя 50 лет наконец-то готова», — добавил он, пояснив, что в данный момент приоритетом остается Иран.

«Я наблюдаю за ней уже 50 лет, и она просто упала мне в руки. […] И у нас все идет очень хорошо», — добавил он, говоря о Кубе.

Накануне Трамп в Белом доме также заявил, что это лишь «вопрос времени», когда кубинцы, живущие в США, смогут вернуться на родину. Он также дал понять, что Куба может стать следующим пунктом повестки администрации после нынешней войны с Ираном.

«Он (Марко Рубио – ред.) работает, а следующей задачей будет заняться той особенной Кубой, — сказал Трамп в четверг, имея в виду своего государственного секретаря. — Он ждет. Но он говорит: сначала давайте закончим это дело. Мы могли бы делать все одновременно, но тогда происходят плохие вещи. Если вы будете наблюдать за странами на протяжении лет, вы увидите, что, если делать все слишком быстро, происходят плохие вещи. Мы не позволим, чтобы с этой страной произошло что-то плохое».

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 505
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 357
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8332
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 563
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 575
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 949
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 640
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1266
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1409
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5927
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1027

ЭТО ВАЖНО

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 505
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 357
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8332
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 563
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 575
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 949
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 640
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1266
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1409
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5927
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться