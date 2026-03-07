Трамп: На очереди Куба

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. <...> Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», — сказал Трамп.

Затем он спросил госсекретаря Марко Рубио, чем тот займется после решения вопроса с Ираном, после чего добавил: «Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто».

В то же время в телефонном интервью журналистке CNN Дане Баш Дональд Трамп, хвастаясь военными успехами США во время своего второго президентского срока, заявил, что «Куба очень скоро рухнет».

«Хотя это и не связано напрямую, но Куба тоже рухнет. Они очень хотят заключить соглашение», — сказал Трамп. «Они хотят заключить соглашение, поэтому я отправлю туда Марко (Рубио), и мы посмотрим, как все сложится. Сейчас мы уделяем этому действительно много внимания. У нас есть время, но Куба спустя 50 лет наконец-то готова», — добавил он, пояснив, что в данный момент приоритетом остается Иран.

«Я наблюдаю за ней уже 50 лет, и она просто упала мне в руки. […] И у нас все идет очень хорошо», — добавил он, говоря о Кубе.

Накануне Трамп в Белом доме также заявил, что это лишь «вопрос времени», когда кубинцы, живущие в США, смогут вернуться на родину. Он также дал понять, что Куба может стать следующим пунктом повестки администрации после нынешней войны с Ираном.

«Он (Марко Рубио – ред.) работает, а следующей задачей будет заняться той особенной Кубой, — сказал Трамп в четверг, имея в виду своего государственного секретаря. — Он ждет. Но он говорит: сначала давайте закончим это дело. Мы могли бы делать все одновременно, но тогда происходят плохие вещи. Если вы будете наблюдать за странами на протяжении лет, вы увидите, что, если делать все слишком быстро, происходят плохие вещи. Мы не позволим, чтобы с этой страной произошло что-то плохое».