USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева

19:58 565

Государственный таможенный комитет составил протокол в отношении ОО «Федерация конного спорта Азербайджанской Республики» по статье 493 Кодекса об административных проступках (нарушение сроков представления таможенной декларации и соответствующих документов), пишут местные СМИ.

Груз «живые лошади», ввезенный федерацией из Турции, был доставлен на территорию Азербайджана через таможенный пост «Красный мост». Однако таможенные декларации по этому грузу не были представлены в таможенный орган. В результате ОО «Федерация конного спорта Азербайджанской Республики» совершило административное правонарушение. Дело рассмотрели в суде.

Несмотря на то, что руководство Федерации было в установленном законом порядке уведомлено о времени и месте судебного заседания, уполномоченные представители на заседание не явились и не сообщили суду причину отсутствия. Согласно решению суда, руководитель ОО «Федерация конного спорта» Эльчин Гулиев признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 300 манатов.

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев с 2009 года является президентом и законным представителем Федерации конного спорта Азербайджана.

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 506
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 360
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8335
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 566
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 577
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 949
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 641
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1269
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1413
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5929
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1027

ЭТО ВАЖНО

Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию
Байрамов осудил атаки Ирана на Азербайджан и Турцию обновлено 20:20
20:20 506
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 360
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР
Израиль уничтожает в Тегеране военные объекты КСИР видео; обновлено 20:08
20:08 8335
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 566
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 577
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 949
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 641
Убит глава полиции Тегерана
Убит глава полиции Тегерана
19:24 1269
Трамп создает новую коалицию
Трамп создает новую коалицию
19:23 1413
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено...
Трамп: У Ирана связи нет, кораблей нет, все уничтожено... обновлено 19:12
19:12 5929
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
Сербская армия будет охранять «Турецкий поток»
18:46 1027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться