Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве

Автомобиль Kia Sportage с дипломатическими номерами, принадлежащими Азербайджану, врезался в вестибюль станции метро «Пражская» в Москве. От удара разбились стеклянные двери у входа на станцию, сообщают очевидцы.

Судя по регистрационным знакам, машина закреплена за посольством Азербайджана, сообщает Readovka. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. О состоянии водителя пока не сообщается.

Станция «Пражская» работает штатно. Пассажиров в момент инцидента у дверей не было, сообщили Readovka в пресс-службе Московского метрополитена.